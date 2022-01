El pasado domingo la carretera Troncal del Caribe que comunica al departamento la Guajira estuvo bloqueada por una protesta de indígenas y líderes sociales que rechazaban la captura de Freddy Castillo Carrillo, alias ‘pinocho’ a quien identifican como un representante y defensor de las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta.



Aunque Castillo estuvo preso hace años por la actividad ilícita que desempeñaba con Hernán Giraldo en esa zona, los manifestantes aseguran que actualmente realizaba una labor de liderazgo trabajando en proyectos turísticos y de desarrollo para las 48 veredas ubicadas en el sector rural nororiental de la capital del Magdalena.

dicen ser estigmatizados

Para estas personas que protestaron con carteles e impidiendo el tráfico vehicular, la detención en España de ‘pinocho’ sería un 'falso positivo'.



Según Alex Pinzón, uno de los manifestantes, a las poblaciones ubicadas en las faldas de la Sierra Nevada el gobierno nacional los estigmatiza.



“Este lugar con amplia vocación turística es afectado duramente con las referencias que dan nuestros gobernantes sobre una supuesta ola de violencia y drogas que se presenta”, indicó.

Piden garantías para continuar con labor social

Para Pinzón no sería sorpresa que otro líder resultara privado de la libertad por falsos vínculos con grupos criminales.



“Nos cansamos de tanta persecución. Exigimos que liberen a nuestro líder y amigo. No es cierto lo que dicen de él”, indicó Alex Pinzón.



El dirigente pidió mayores garantías para continuar con la labor social. “Nos amenazan, nos asesinan, nos encarcelan y nada pasa. No lo vamos a permitir", dijo.



Los manifestantes continuarán adelantando estas jornadas de protesta de manera indefinida hasta que sean escuchados por el Estado.



“Aquí hay muchas necesidades por falta de inversión social, educativa y de salud. Estamos cansados de pedir ayuda porque el progreso para estas veredas ha sido nulo”, precisó Pinzón.



A Fredy Castillo Carrillo lo sindican por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. El presidente de la República, Iván Duque indicó que es un sujeto de alta peligrosidad y cabecilla del grupo criminal Los Pachenca.





Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

