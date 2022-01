Indígenas wayús volvieron a bloquear las entradas al parque eólico Guajira 1, que desarrolla la empresa Isagén, en el sector del Cabo de la Vela, en la Alta Guajira, para exigir consulta previa, por la posible invasión de sus territorios ancestrales.



Este es el segundo bloqueo que realizan miembros de las comunidades indígenas de Malee, Woupase y Malui, aledañas al proyecto, ubicadas en el sector de Media Luna, luego de los bloqueos del pasado 28 de diciembre.



En esa oportunidad, debido a la cercanía de fin de año, voceros de las tres comunidades se desplazaron a Riohacha y sostuvieron una reunión con funcionarios de esta empresa, la cual no terminó en buenos términos.

Bloqueo para dejar pasar las fiestas de fin de año



Los indígenas aseguran sentirse ofendidos porque la empresa, a cambio de manejar un discurso conciliador, les advirtió que de seguir tendrían problemas con las otras comunidades indígenas, sin embargo, no continuaron con el bloqueo para dejar pasar las fiestas de fin de año.



Este miércoles, volvieron a cerrar las vías de acceso al proyecto que pasa por sus comunidades, además sostienen que la construcción del parque abarcó parte de su cementerio.



“Nos dijeron: nosotros hicimos las consultas con las comunidades que son y si ustedes no desbloquean o siguen bloqueando van a tener problemas o enfrentamientos con los que ya negociaron, porque ellos no van a permitir que ustedes le dañen el negocio”, asegura José Silva, presidente de la oenegé Nación Wayú, defensora de derechos humanos.

Protocolización de la consulta previa

Sobre el bloqueo Isagen dijo a EL TIEMPO que desde el año 2.009 logró la protocolización de la consulta previa y el otorgamiento de la licencia ambiental del proyecto eólico.



“Hasta la fecha, la empresa ha cumplido con todos los compromisos dquiridos a través del comité de convivencia conformado para tal fin con las tres comunidades Wayú (Taruasaru, Mushalerrain, Lanshalia) del área de influencia”, indicaron.



Así mismo, señaló que cuenta con un equipo técnico en la zona, dispuesto para atender las inconformidades que se puedan presentar durante la etapa de construcción del proyecto, que tiene un avance superior al 90 por ciento.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha

