Organizaciones indígenas del Cauca rechazaron la decisión judicial que otorgó medida de aseguramiento domiciliaria al presunto responsable del homicidio del consejero mayor de la Asociación Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), José Míller Correa.

“Como pueblos indígenas no comprendemos la lógica de las actuaciones judiciales que se han venido profiriendo en el Cauca, en las que se judicializa e impone medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario a líderes sociales, jóvenes manifestantes, indígenas en su justa lucha por la tierra y madres cabeza de hogar", dice un comunicado del Cric.



"Se deja en la comodidad de sus hogares a quienes presuntamente han articulado con estructuras criminales para asesinar a líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos”, expresa el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), a través de un comunicado.



“Decisiones como estas solo fortalecen la impunidad y niegan el derecho de las víctimas a una protección y garantías judiciales”, agrega el texto.



“De manera que denunciamos y responsabilizamos al sistema judicial, si en el curso del proceso y como consecuencia de la laxitud de la medida se configura la obstrucción de la justicia por parte del imputado o se pone en riesgo la vida de la familia del Thu’tenas Míller Correa Vásquez y de la comunidad; y exigimos justicia y verdad para las víctimas individuales y colectivas”.



La organización hizo un llamado al gobierno nacional e instituciones internacionales a que contribuyan al esclarecimiento de la justicia en favor de las víctimas.



“Desde el proceso político organizativo, la plataforma de lucha, tejidos de semblanza y unidad continuaremos exigiendo justicia ante los tribunales nacionales e internacionales, y visibilizando la grave situación de derechos humanos en las comunidades indígenas del Cauca, ante todos los organismos correspondientes en la materia ¡No más impunidad!”, dice la misiva.



El pasado 29 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación judicializó al presunto responsable del crimen del líder y defensor de derechos humanos Míller Correa Vásquez.



Los hechos investigados ocurrieron el 14 de marzo de este año, en la vereda Las Chozas, sector cajete en Popayán.



El director seccional de Fiscalías, Gustavo Montaña explicó que, según se logró establecer, en desarrollo de este delito a la víctima le fue hurtado el vehículo en que se movilizaba, y el cual había sido asignado por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).



El automotor fue encontrado a través del sistema GPS en una finca ubicada en la vereda El Higuerón, en El Tambo. Está localizado a 30 minutos de dónde fue asesinado el dirigente indígena.



El automotor estaba estacionado y cubierto con plásticos.



“Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), adscritos a la Dirección Seccional del Cauca, apoyados por la Policía Nacional, capturaron al procesado en el sur de Cali”, dijo Montaña.



El ciudadano es imputado por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado.



El presunto implicado no aceptó ninguno de los delitos.



Un juez determinó que el hombre debe cumplir medida de aseguramiento en lugar de residencia.



El cuerpo del consejero fue hallado el 15 de marzo con señales de disparos con arma de fuego, en inmediaciones del barrio Lomas de Granada de la capital caucana.



Correa ejerció como gobernador del Cabildo Indígena de Tacueyó en dos ocasiones. Además, fue coordinador del Plan de Vida y del Centro de Educación Capacitación e Investigación para el Desarrollo Integral de la Comunidad (CECIDIC).



También fue concejal y secretario de Gobierno de Toribío.



POPAYÁN