Tras protesta pacífica, la comunidad arhuaca, perteneciente a la Confederación Indígena Tayrona (CIT), lidera un bloqueo a la altura del Puente Hurtado de Valledupar, levantó el bloqueo que impedía el paso del tránsito vehicular hacia los corregimientos del norte de este municipio y de La Guajira.

El pueblo arhuaco comunica a la opinión pública que desde el día de hoy se levanta la movilización pacífica que se encontraba en el Puente Hurtado FACEBOOK

TWITTER

De acuerdo con ‘Blu Radio’, el Ministerio del Interior llegó a un acuerdo con los voceros de la movilización indígena que pedía el reconocimiento de su Cabildo Gobernador, Zarwawiko Torres.



“El pueblo arhuaco comunica a la opinión pública que desde el día de hoy se levanta la movilización pacífica que se encontraba en el Puente Hurtado y que hace presencia en la casa indígena de Valledupar”, indicaron a través de un comunicado conocido por ‘Blu Radio’.



Además, informó que los “miembros de nuestro pueblo que se encontraban reunidos en la manifestación, estarán retornando entre esta noche y en la mañana a sus territorios”.

(Siga leyendo: Capturan a un indígena Arhuaco que habría violado a sus dos nietas).

Muchas mujeres tampoco han podido acceder a los programas y proyectos de empoderamiento FACEBOOK

TWITTER

Y es que las movilizaciones iniciaron porque la comunidad sostiene que al pueblo arhuaco se le están violando sus derechos fundamentales como la salud y la educación.



“Tenemos jóvenes que, por no tener nuestro Cabildo Gobernador el registro, no han podido acceder a la educación superior o no han podido definir su situación militar. Además, tenemos niños que no han podido afiliarse al régimen subsidiado del sistema de salud porque no se les ha podido certificar su nacimiento.



"Muchas mujeres tampoco han podido acceder a los programas y proyectos de empoderamiento”, recalcan los voceros.



Y dijo: “Estaremos de manera permanente en la ciudad hasta que nos resuelvan esta petición. Vamos a movilizar más miembros de nuestra comunidad porque la idea es congregarnos diez mil indígenas en Valledupar hasta que nos resuelvan el problema”.

Más noticias

Arhuacos y la Comisión de la Verdad ‘tejieron palabra’ en la Sierra Nevada

'Director de Gestión de Riesgo ni siquiera conoce Hidroituango': Daniel Quintero

Masacre en Puerto Gaitán: autoridades anunciaron medidas por la tragedia

Tendencias EL TIEMPO