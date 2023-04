Autoridades indígenas del Cauca se pronunciaron con respecto a los 16 soldados retenidos en la mañana de este miércoles 12 de abril en zona rural de Toribío.



La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin) explicó que en horas de la madrugada integrantes del Ejército Nacional procedieron a ingresar a una vivienda en la vereda La Pila territorio de San Francisco, supuestamente a capturar a un miembro de un grupo armado.



(Le puede interesar: En vivo: militares retenidos por indígenas en Cauca hablan de su situación)

“En el momento del ingreso a la vivienda, un soldado le disparó en la pierna al comunero Germán Rivera, hiriéndolo de gravedad. Estando herido, fue atado por las manos y los soldados trataron de trasladarlo hasta la carretera para llevárselo. La familia del comunero que se encontraba en la misma casa explicó a los soldados que él no era la persona que decían estar buscando e identificaron al comunero con su cédula de ciudadanía. Aun así, los soldados insistieron en su intento de capturarlo”.



“La comunidad, alertada por el disparo y la discusión, llegó a la casa de los hechos y evitó que los soldados se llevaran al comunero Germán Rivera. De manera colectiva se increpó a los soldados para que se identificaran y se les mantuvo retenidos hasta que llegaran las autoridades para hacer la investigación correspondiente y se levantaran las pruebas”, agrega el comunicado.



Según algunos testigos, los soldados procedieron a realizar disparos para intimidar a la población que se encontraba en ese lugar.



(Además: Capturan a tres personas implicadas en un 'taquillazo' en sede de banco en Cali)



El comunero logró ser llevado por la misma comunidad a un centro asistencial.



La unidad militar implicada en el hecho, indican los líderes indígenas, fue retenida por la comunidad en el sector de La Pila, mientras hacía presencia la Personería Municipal para aclarar lo ocurrido.



“Rechazamos todos los hechos de violencia que persisten en los territorios y que siembran las desarmonías territoriales. La defensa y cuidado de la vida son principios de nuestro proceso organizativo. Exigimos el respeto a la vida y la tranquilidad de los comuneros, así como el cese de todas las acciones bélicas en los territorios indígenas por parte de todos los actores armados”.



Mujeres de la comunidad de la vereda La Pila en Toribío reclamaron de lo ocurrido a los soldados en medio de un acto realizado al mediodía de este miércoles.



“Yo fui y saqué la cédula y les dije que no es el que ustedes buscan. Ninguno de ustedes prestó atención porque estaban encarnizados con las personas que se iban a llevar. Estaba mal herido y ustedes lo vieron, eso se llama no tener corazón. Él no tenía armas, no tenía con qué defenderse, entonces yo quiero saber, ¿por qué le dispararon?”, dijo en medio del acto una tía del comunero herido.



(Lea también: Incautan 84 botellas de licor adulterado que iban para discotecas de Cali)



“Así como ustedes tiene los pantalones para entrar a una casa a la fuerza, se paren y digan por qué abrieron la puerta de una patada y luego se paran aquí a decir a la comunidad que hicieron el respectivo proceso porque no lo hicieron, tengan dignidad y reconozcan que se equivocaron”, agregó la mujer.



Los militares se encuentran retenidos dentro de la Iglesia de la localidad. Comunidad pide al Comandante de la Tropa que reconozca que fue un error el procedimiento para así liberar a los soldados.



En el lugar hay presencia de la Personería municipal, la secretaría de seguridad de Toribío, Defensoría del Pueblo, Gobernación Departamental y varios representantes del municipio.

'Los militares actuaron de forma legítima': excandidato al Senado

Por otra parte, José Antonio Yatacue, líder indígena y excandidato al Senado por el Centro Democrático, indicó que el comunero herido “y otros más tienen amplios prontuarios” y los militares actuaron de forma legítima.



Señaló el acto como un “secuestro” por parte de las comunidades indígenas de la zona.



“Es preocupante porque dentro de los territorios indígenas se habla de equilibrio, pero hay un desequilibrio muy grande en los procedimientos de la guardia indígena y de algunos cabildos porque esto deja entrever que cuando grupos ilegales de disidencias secuestran, asesinan y reclutan menores de edad no hay el mismo procedimiento, pero hoy estamos viendo a 16 militares secuestrados que para el Gobierno prácticamente será un cerco militar, pero para quienes somos respetuosos de la ley, estamos hablando de un secuestro masivo”, dijo el excandidato político.

Comunidades indígenas expresan que no se trata de un secuestro, pues tienen sus armas, sus celulares, sus equipos de comunicación, sus uniformes, sino que ellos como autoridad se están haciendo respetar frente a lo ocurrido.



El Comando de la Tercera División del Ejército Nacional frente a estos hechos indicó que las tropas del Comando Específico del Cauca realizaron el procedimiento en cumplimiento a una orden judicial emitida por la Fiscalía General de la Nación, que emitía orden de captura a un ciudadano que era requerido por el delito de homicidio agravado y fabricación, porte y tenencia ilegal de armas de fuego.



“En el desarrollo del procedimiento judicial, las tropas son rodeadas de forma tumultuaria y violenta por más de 700 personas, al parecer habitantes del sector y comuneros de la Guardia Indígena, quienes impiden continuar con el procedimiento, y de donde resulta herido el individuo capturado al tratar de huir del lugar”.



“Información preliminar indica que el sujeto resultó herido al intentar escapar, al parecer, como producto de una cortadura en una de sus piernas; sin embargo, esto será motivo de investigación por parte de las autoridades competentes para confirmarlo o desvirtuarlo”.



“Se reitera que el personal militar cumple con la misión constitucional asignada. Las operaciones militares son legítimas y coadyuvan a generar condiciones de seguridad y de garantía del goce de los derechos de la población civil”.



La Tercera División del Ejército señala que obstruir a operaciones militares “puede constituir delitos, como los consagradas en los artículos 429 y 469 del Código Penal Colombiano”.



“La Unidad militar interpondrá las denuncias respectivas por secuestro y asonada entre otras conductas punibles que pudiesen configurarse ante las autoridades competentes”.



Al respecto, el secretario de Gobierno del Cauca, Diego Aguilar, dijo que avanzan las concertaciones entre la comisión y la población para lograr la liberación de los soldados.





MICHEL FRANCOIS ROMOLEROUX HALABY

POPAYÁN