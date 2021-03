Indígenas en el Meta se oponen a que los vacunen contra covid-19

La negativa de las comunidades indígenas de Puerto Gaitán (Meta) a ser vacunadas contra el covid-19, por parte de las instituciones prestadoras de salud, condujo este martes a una reunión en la que los gobernadores indígenas reiteraron ante las autoridades de salud y de derechos humanos que no van a permitir la aplicación de la dosis contra la enfermedad en sus comunidades.



Ramón Estrada representante de territorio ancestral Chavilonia, que participó de la reunión, le dijo a EL TIEMPO que “los pueblos indígenas tienen sus medicinas tradicionales que a través de los años les han legado los ancestros y los médicos tradicionales, con cuyo conocimiento pueden aplacar esas enfermedades”.



Por lo tanto, agregó Estrada -que dice representar a 380 personas, 80 familias- “no necesitamos la vacuna” y lo que queremos es que nos reconozcan nuestras medicinas tradicionales y que no nos sigan teniendo olvidados.



Al ser interrogado si su cosmovisión no se aparta de las bondades científicas que han demostrado las vacunas para empezar a superar la pandemia por el covid-19, el líder indígena aseguró que con el conocimiento ancestral que tienen “ya es suficiente y si podemos tomar cosas que nos pueden servir y adoptarlas lo haremos, pero en el caso de mi territorio no voy a dejar vacunar a nadie”.



En la reunión se hicieron presentes capitanes y gobernadores de 14 comunidades indígenas, funcionarios de la alcaldía de Puerto Gaitán, de la gobernación del Meta, el Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo.



El enlace de la Defensoría del Pueblo delegada para asuntos étnicos en el Meta, Wilson Chavarro, aseguró que en principio las comunidades indígenas de Puerto Gaitán no reconocen la amenaza del virus, pero además no hubo una preparación e información suficiente a las comunidades sobre el plan de vacunación.



En la reunión, dijo Chavarro, se evidenció que hay gran desinformación porque incluso señalan que hay marcas de vacunas que no sirven.



El secretario de Gobierno del Meta, Carlos Osorio, aseguró que de la reunión salió la propuesta de que ellos se reúnan como comunidades indígenas para que determinen si funcionarios de las entidades e instituciones de salud pueden ingresar a sus comunidades para informarles sobre el plan de vacunación.



No obstante, los gobernadores y capitanes indígenas solicitaron logística como alimentación y transporte para poder hacer esa consulta, petición que fue trasladada a los ministerios del Interior y de Salud.



