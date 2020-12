Indígenas Embera Katío de Córdoba piden pago vitalicio de Urrá

Un pago vitalicio que incluya a la totalidad de los miembros de la comunidad Embera Katío del Alto Sinú exigieron los líderes de esa etnia al gobierno nacional y a la empresa Urrá, ante lo que consideran el impacto ambiental y humano producido tras el funcionamiento de la hidroeléctrica en su territorio.



Esa es la principal exigencia en medio de una minga promovida por los líderes de esa comunidad, que llegó hasta Montería, buscando un diálogo de concertación y exigencia de cumplimiento a lo que consideran vulneración de sus derechos.



La protesta indígena tiene origen en la expiración de la sentencia T-652 de 1998, en la que la Corte Constitucional ordenó a Urrá el pago de una indemnización a cada uno de los miembros de la etnia nacidos y los que nacieran durante los 20 años siguientes para garantizar su supervivencia y conservación de sus costumbres.

Indígenas de la etnia Embera dialogaron con funcionarios de la Gobernación. Foto: Gobernación de Córdoba

En mayo de 2019 se cumplió el plazo establecido por el alto tribunal y desde entonces Urrá liberó la carga presupuestal obligatoria, pese a continuar con el impulso financiero a proyectos productivos con las comunidades indígenas.



Sin embargo, para los líderes de las nuevas generaciones de los Embera se requiere una nueva indemnización de por vida o por lo menos, durante el tiempo que dure el funcionamiento de la hidroeléctrica.



Wilfredo Domicó es uno de los líderes que promueve la renovación de las garantías económicas para su comunidad.



"Estamos reclamando para que sigan las ayudas, porque la represa sigue operando y produciendo, lo otro es que hay muchos indígenas que no han recibido indemnización porque no visitaron a muchas comunidades y quedaron por fuera del censo", aseguró Domicó.



Aunque reconoce el cumplimiento de lo inicialmente pactado, sostiene que desde que se venció el giro de los recursos la mayoría de los indígenas está sufriendo por hambre y falta de atención en salud.



"Estamos pidiendo que reactiven esas ayudas y hacemos el llamado a la Defensoría del Pueblo y autoridades indígenas para que nos ayuden en esta lucha", agregó.



Martha Cecilia Domicó, hija del desaparecido cacique Kimy Pernía Domicó, de quien Salvatore Mancuso reconoció haber sido responsable de ordenar su muerte y lanzar su cuerpo a las aguas del río Sinú, es otra de las nuevas líderes que lucha por la renovación de los derechos de su comunidad.



La mujer considera que su pueblo ha sufrido los rigores de la violencia que, pese a los anuncios de presencia institucional, no han cesado afectando especialmente a su gente.



"Hemos sufrido de violencia, reclutamiento de jóvenes, por eso necesitamos del Ministerio de Educación, necesitamos que esos jóvenes hoy en día no estén buscando un camino de grupos armados", dijo.



En su lucha considera importante la participación de las nuevas generaciones de la comunidad para mantener el legado de sus antepasados.



"Queremos que sean unos jóvenes para el futuro de su organización, para que estén al tanto luchando por su sangre, por su pueblo, por su tierra, por su naturaleza y su seguridad alimentaria”, concluyó.

Represa en Córdoba Foto: Gobernación de Córdoba

Concepto jurídico

Para el ex magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura en Córdoba, Miguel Mercado Vergara, pensar en un pago vitalicio es considerar una pensión que no encaja en las reclamaciones.



Conceptúa que para que haya una pensión debe existir una relación laboral, como lo ordenan las leyes colombianas, lo que incluiría la cotización de al menos 1.300 semanas de trabajo, lo cual en el contexto de la reclamación de los Embera Katío, no está comprobado.



"Aquello (Sentencia T-652 de 1998) fue un derecho por la explotación de las tierras y la Corte, en sus consideraciones, tuvo en cuenta ese 'despojo' para construir la presa; en retribución ordenó una indemnización, pero ese es un concepto distinto a pensión", explicó Vergara.

Sin embargo, consideró viable un recurso que permita establecer posibles derechos constitucionales.



"Lo que se podría hacer es una revisión de la reivindicación de sus derechos con las motivaciones que podrían revalidarse o actualizarse a la situación actual", agregó.



Finalmente, dijo que la Corte Constitucional lo que hizo fue reiterar el carácter fundamental del derecho a la propiedad colectiva de los pueblos étnicos sobre sus territorios, no solo por lo que significa para los pueblos indígenas y raizales el derecho de las tierras que habitan, sino que hace parte de la cosmogonía amerindia y es sustrato material necesario para el desarrollo de su forma cultural característica.

Gudilfredo Avendaño Méndez

Especial para EL TIEMPO

Montería