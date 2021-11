Comunidades indígenas de Valledupar piden ejecutar PAE en casa

Las comunidades indígenas de Valledupar proponen ejecutar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) con raciones para preparar en casa (RPC), descartando la preparación 'in situ', como hasta el momento se ha efectuado.



Argumentan que tienen autonomía alimentaria y esta debe realizarse acorde a su cosmogonía, tradiciones y creencias.

FACEBOOK

“Dicen que los niños comiendo en la misma institución pueden tener un brote de contagio por alguna circunstancia como el consumo de alimentos, ya que en ocasiones los estudiantes comparten entre sí las raciones. La petición es solo por esta vigencia”, explicó Iván Bolaño Baute, secretario de Educación municipal.



La propuesta está siendo analizada por la Secretaría de Educación, los entes de control, al igual que líderes arhuacos y kankuamos, para lograr un acuerdo.



“Queremos ser muy transparentes en este proceso teniendo en cuenta los argumentos de estas comunidades. Se están validando y verificando todas las condiciones para adoptar con todas las garantías la modalidad del PAE Indígena”, recalcó el funcionario.

Distribución del PAE y otras ejecuciones

El programa cuenta con una inversión de 3.000 millones de pesos y se distribuye entre 4.000 estudiantes que hacen parte de las comunidades kogui, wiwa, arhuaco y kankuamo.



En algunos sectores de estas comunidades se viene presentando ausentismo en las clases presenciales, debido a que hay estudiantes que sufren por las distancias o por aspectos geográficos que dificultan el acceso.



“Esta situación no se presenta en grandes proporciones. Algunos demoran dos o cinco días sin ir a la escuela porque las condiciones no son fáciles. Cuando ocurre, les enviamos las guías escolares para que puedan avanzar en los procesos educativos”, precisó Bolaño Baute.



Desde esta sectorial hay acompañamiento a través del programa Escuela nueva para niños, dirigido a quienes no tienen edad acorde al grado.



“La idea es apoyar a los niños que no han podido estudiar por alguna circunstancia. Se les nivela a través de este programa. También les estamos mejorando las baterías sanitarias, esto sumado a la construcción y mejoramiento de aulas”, sostuvo el

