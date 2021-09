Peaje de Tunía, en la vía Panamericana, se mantendrá suspendido

Luego de una mesa de diálogo entre una delegación del Gobierno Nacional y líderes de las comunidades indígenas, campesinas, organizaciones sociales y sector transportador, se acordó que se mantendrá suspendido el cobro en el peaje de Tunía en Piendamó, centro del Cauca, destruido durante el paro nacional.

En el encuentro, realizado en la tarde del pasado miércoles en la Biblioteca Infantil del municipio Piendamó, estuvo presente la viceministra de Infraestructura, Olga Lucía Ramírez, y los dirigentes sociales.



“Se van a estudiar aspectos técnicos para medir las distancias entre un peaje y otro y así poder evaluar una posible reconstrucción del peaje”, reveló la consejera Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), Carmen Gembuel.



La consejera expresó que una de las peticiones hechas por la propia comunidad es que se reanude el proyecto de la doble calzada Popayán – Santander de Quilichao.



“Algo que ha quedado muy opaco pero que debería avanzar a un escenario de consulta previa con las comunidades étnicas, ya que la concreción de este proyecto podría tener mucho impacto en el departamento”, agregó.



Afirmó que, mientras no se avance en esta obra, las comunidades no permitirán la reanudación del peaje.



El líder campesino Norberto Zambrano resaltó las posibilidades abiertas por el encuentro y ratificó que las comunidades siguen dispuestas al diálogo.



“Uno de los primeros acuerdos es hacer valer nuestros derechos y en este caso abrir la vía”, dijo.



Ferney Sandoval, vocero del gremio camionero del Cauca, afirmó que los transportadores no están de acuerdo con el cobro del peaje.



“No estamos de acuerdo porque los transportadores se ven afectados con el peaje. Es demasiado dinero el que se paga para algo que no fructifica. Nosotros estamos de acuerdo con la modernización del Cauca, pero que se haga de manera correcta”, expresó.



La Viceministra de infraestructura dijo que el proyecto de la doble calzada iniciaría obras en enero de 2022 y que el pago es necesario para ejecutar 77 kilómetros de mantenimiento de las obras previstas.



Así mismo, señaló que se acordó la instalación de una mesa de trabajo que permanentemente se reunirá para tratar de llegar a acuerdos en torno al peaje.



“Habrá toda una mesa técnica donde se revisarán las opciones en cuanto al peaje, tarifas diferenciales, y temas de estado de la vía, intervenciones, todo de manera conjunta”, dijo Ramírez.



Por su parte, los gremios productivos del Cauca se pronunciaron y exigieron que se reactive el cobro del peaje.



“Exigimos la acción del Gobierno Nacional y Departamental para lograr el restablecimiento del servicio del peaje de esta vía internacional e impedir los bloqueos sobre la vía Panamericana, arteria vial que comunica al país con el sur del continente y cuyo carácter internacional es esencial para el comercio exterior de nuestro país”, manifestaron los gremios en un comunicado de prensa.



En la mañana del miércoles, la infraestructura del peaje de Tunía fue incinerada y destruida.



Manifestantes expresaron que la decisión se tomó porque se iniciaron labores para reanudar los cobros en este punto de la vía panamericana y eso es un incumplimiento a los acuerdos realizados en el marco del paro nacional.



El pasado 13 de mayo, comunidades habían incinerado y destruido este peaje.



En el suroccidente del país más de seis peajes fueron dañados durante el paro nacional.

