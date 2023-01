Hace más de 15 días 15 integrantes del resguardo indígena de Túquerres, Nariño, se desplazaron hasta la ciudad de Bogotá, con el objetivo de golpear las puertas de ministerios y otras instituciones del Estado, al considerar que personas extrañas se les están "metiendo al rancho".



Con sus pesadas y abrigadas ruanas, mochilas al hombro y otros elementos que distinguen a su etnia, recorrieron 907 kilómetros en casi 20 horas hasta llegar a la capital de la república, con el fin de reclamar que les devuelvan los derechos individuales y colectivos que les fueron arrebatados por personas ajenas a su resguardo.



(Siga leyendo: Bloqueos en vías nacionales del país: ¿Qué está pasando?).

Han realizado tres marchas pacíficas por las calles, pero ya se sienten muy cansados y hasta molestos porque no los quieren escuchar ni atender.



Su gobernador, Juan Jerónimo Ascuntar Chaucanes, es quien encabeza la pequeña delegación indígena en Bogota, que llegó con un solo propósito: exigirle al Gobierno Nacional que dé cumplimiento a la sentencia T963 del 2014 de la Corte Constitucional.



“Ha sido un proceso muy largo y de mucha resistencia”, comentó el dirigente indígena, quien fuera elegido en ese cargo en el año 2011, para que hiciera respetar los derechos de su comunidad originaria.



Desde esa época hasta la fecha su lucha ha sido permanente y prolongada, la misma que empezó en el 2013 cuando presentó una acción de tutela radicada con el No. 3988531, mediante la cual solicitaba se ampare los derechos de la comunidad indígena del resguardo al que representa legalmente.



(Le recomendamos: El violento atraco en exclusivo sector del área metropolitana de Barranquilla).



En primera instancia la tutela fue negada por el Tribunal Superior de Nariño, la misma suerte corrió en la Corte Suprema de Justicia, pero luego tras una revisión de la Corte Constitucional emitió la sentencia T963 del 2014, que derogó las sentencias anteriores y determinó amparar los derechos que reclamaba en ese entonces la comunidad.



“Pero han pasado 8 años y a la sentencia no se le ha dado cumplimiento”, reveló con indignación, mientras tanto, en todo este tiempo el resguardo indígena continuó su lucha al considerar que se le han vulnerado los derechos a la autodeterminación, al autogobierno, a la identidad cultural indígena, al territorio colectivo y al debido proceso.



Tras el incumplimiento de la sentencia, quedó en evidencia la falta de voluntad política del gobierno, “por esa razón nos hemos visto en la obligación de movilizarnos hasta la ciudad de Bogotá desde hace 16 días”.



Recordó que ya se habían surtido todos los actos administrativos y judiciales para que se de cumplimiento a la sentencia, “pero no nos han hecho caso, siempre han buscado salidas que no concuerdan con la sentencia”.



En el caso de la Agencia Nacional de Tierras había determinado que hasta que no haya un gobernador registrado ante el Ministerio del Interior, no se podía interlocutar con el resguardo indígena; “pero eso no dice la sentencia, lo que si dice es con quién tiene que hacerse la interlocución”.



Ahora, esperan ser recibidos por el ministro del Interior, Alfonso Prada, para solicitarle se haga un detenido estudio jurídico de la sentencia y de todos los documentos emitidos por el resguardo y las entidades del Estado.

Hay suplantación de la comunidad

En el municipio de Túquerres, ubicado al occidente de Nariño, la lucha interna en el resguardo indígena de origen ancestral y perteneciente al territorio de Los Pastos, es de vieja data y ha llegado a niveles extremos.



(Más: Fallece niña con dengue en medio de 'paseo de la muerte' por clínicas de Sucre).



“Están apareciendo otras personas, se adueñan de los derechos del resguardo y quieren aparecer como si fueran del resguardo, cuando ellos no están allí”, aseguró el gobernador, quien añadió que mientras el DANE en el censo del 2018 determinó que existían 1.437 personas, pero han querido ingresar más de 12.000 personas, en su mayoría campesinos, que llegaron de la misma cabecera municipal de Túquerres y de otros municipios de Nariño como Ospina, Sapuyes, Imués y Guaitarilla donde no existen resguardos indígenas.



Dijo que los que llegaron al resguardo lo hacen “porque quieren usurpar los derechos que el Estado nos reconoce a las comunidades indígenas y porque el señor Silvio Lagos ha hecho un complot politiquero, cuyo fin es obtener un caudal electoral para mantener el poder en las elecciones populares”.



Inclusive, las personas que “aterrizaron” en el resguardo indígena ni siquiera han querido cumplir con el reglamento interno, el cual determina que quienes quieran hacer parte de la comunidad, tienen que pasar las tierras que tengan en escrituras a título colectivo.



Sobre Silvio Antonio Lagos mencionó que fue gobernador del mismo resguardo por espacio de 17 años, “pero fue de manera ilegal, hasta que la honorable Corte Constitucional lo destituyó”.



Pero su cuestionado proceder no terminó allí. En el año 2015 el CTI de la Fiscalía lo capturó tras ser investigado por los cargos de concierto para delinquir, falsedad en documento público y privado, fraude procesal, constreñimiento al sufragante, estafa y amenazas agravadas.



Según las investigaciones, Lagos habría inflado el censo poblacional del municipio para obtener recursos destinados a los programas de salud, Familias en Acción, entre otros, y luego manejarlos como si fuera su caja menor.



Sin embargo, Lagos se valió de la amistad de Germán Carlosama, quien fuera representante a la Cámara, para que el Consejo de la Judicatura trasladara el proceso judicial que existía en su contra a la jurisdicción indígena, de modo que él fuera judicializado por los gobernadores del pueblo indígena de Los Pastos, no obstante que ellos no son el juez natural del resguardo.



“Allí hay una violación al artículo 246 de la Constitución Nacional porque ellos entraron a usurpar un derecho social que no les corresponde”, aclaró Ascuntar, quien lamentó que el caso en la jurisdicción indígena lo dejaron en la absoluta impunidad.



De Lagos también dijo que “es el mismo mandón en cuerpo ajeno”, ahora ya no maneja personalmente sus asuntos, son otras personas las que actúan por él y no descarta que hasta tenga aspiraciones políticas en las elecciones territoriales populares que se efectuarán en el presente año en Colombia.



Aseguró que él y sus compañeros de resguardo permanecerán en Bogotá “hasta que nos atienda el señor ministro y se le dé una salida al incumplimiento de la orden judicial, y aclaró de que en caso que no se tengan en cuenta sus solicitudes “yo estoy dispuesto a declararme en huelga de hambre”.

Más noticias

En un mes se restablecerá el tránsito en la Panamericana: Ministro de Transporte

Dos personas muertas tras aparatoso accidente en la vía Pasto - Mocoa

PASTO