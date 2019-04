Indígenas de la Sierra responden a Cotes y apoyan la minga en Cauca

Las disculpas generalizadas que presentó en un comunicado la Gobernadora del Magdalena, Rosa Cotes, por el comentario que realizó contra los indígenas de la minga no fueron bien recibidas entre las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Norey Maku Quigua, representante Arhuaco del macizo montañoso, le envió un mensaje a la mandataria departamental en la que le pide que “haya sinceridad en sus palabras y corazón”.



Para el líder indígena, una buena manera en que la gobernante del Magdalena podría resarcir su equivocada distinción entre los que llamó sus indígenas y los de otras comunidades, es pensar en cómo a través de su gestión puede ayudar a reparar la estigmatización que existe sobre la minga.



La gobernadora Rosa Cotes había indicado en público que sus indígenas de la Sierra Nevada sí eran aterrizados, inteligentes y preparados, no como los de la minga.

Las críticas y molestias por dicha expresión no se han hecho esperar en todo el país, incluso por los propios hermanos mayores de la zona que la mandataria pensó que exaltaba con sus palabras.

Uno de los que desde ese momento ha expresado su inconformidad es Norey Maku, quien le envió un mensaje claro a la gobernadora en el que precisa que “los indígenas de la Sierra no somos sus indígenas, somos indígenas de la Sierra Nevada con un territorio, una cultura y un gobierno propio, y usted es Gobernadora del departamento del Magdalena, no nuestra", sostuvo.



Otro duro pronunciamiento lo hizo la Confederación Indígena Tayrona (CIT) a través de un comunicado de prensa en el que manifiesta su solidaridad a los indígenas del Cauca y sostiene que el discurso de Cotes estuvo “marcado de un desconocimiento de la problemática territorial que padecemos todos los Pueblos Indígenas del país”.

El documento describe la preocupación que existe por la grave situación que actualmente viven los pueblos indígenas de Colombia y la persecución sistemática a los líderes sociales que da cuenta de más de 400 líderes asesinados desde el 2018, de los cuales el 27 por ciento son indígenas.



Los integrantes de la CIT rechazaron la criminalización, persecución y señalamiento de la protesta social, mientras no se garanticen los derechos fundamentales de los pueblos hermanos y otros sectores deprimidos y el Gobierno persista en el incumplimiento de órdenes judiciales explicitas de la Corte Constitucional y de acuerdos pactados.



Finalmente, anotaron que apoyan como primera y única vía y exigieron al Gobierno Nacional detener la estigmatización y el fomento del odio hacia estas comunidades.



Cabe precisar que los cuatro pueblos de la Sierra arhuacos, wiwas, koguis y kankuamos se encuentran en Asamblea permanente atentos a los que suceda con sus hermanos de la minga. Aseguran que aunque en el momento han decidido no sumarse a las movilizaciones, si lo harían en las próximas semanas en caso de que no existan acuerdos con el Gobierno Nacional.

ROGER URIELES VELASQUEZ

Para EL TIEMPO

Santa Marta

En Twitter: @Rogeruv