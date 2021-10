Indígenas de Córdoba protestaron y exigen participación política

Un grupo de indígenas dela etnia Zenú, con asentamiento en San Andrés de Sotavento (Córdoba), bloquearon la vía que conduce hasta Lorica.



A través de una tutela les negaron participar de acciones políticas en la región.



“Ese es un grupo de personas que han venido siendo apoyados por una organización indígena que se está tratando de meterse y generar paralelismo en nuestro territorio y nuestros cabildos, que se llama Gobierno Mayor”, dice el cacique mayor para Córdoba y Sucre de los pueblos Zenú, Ever Espitia, que la organización que lidera se denomina Cabildo Mayor y que nada tiene que ver con ellos la protesta que se hizo.

El pueblo Zenú Córdoba-Sucre, conformados en 287 cabildos, constituyó una 'ley de gobierno propio. Una especie de Constitución Política del pueblo indígena, en el marco del derecho a la jurisdicción propia.



“Eso nos lo reconoce la Constitución Política y convenios internacionales, indicando que podemos legislar sobre nuestros asuntos. Esto nos da unos tiempos y requisitos para elegir nuestra estructura de gobierno”, explica.



Señala, que entre estos figura el Cabildo Mayor Regional que se elige cada cuatro años. Se escoge también un Cabildo Menor y aproximadamente entre 1.500 personas con el Ministerio del Interior escogen al Cacique Mayor y al Cabildo Mayor.



“Estos señores hoy, que no son autoridades y no tienen el apoyo pretenden obstaculizar, generar paralelismo organizativo con acciones de tutela que les han fallado en contra. Como está en vísperas el congreso y no tienen como frenar su curso, decidieron hacer una protesta”.



Precisó, que pretenden traer indígenas de otros departamentos y que esto se convierte en un despropósito.



“En vista de esa negativa jurídica, han apelado hoy a las vías de la protesta”, dijo el Cacique Indígena.

Sincelejo

