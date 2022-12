Desde la madrugada de este miércoles, la comunidad arhuaca, perteneciente a la Confederación Indígena Tayrona (CIT), lidera un bloqueo a la altura del Puente Hurtado de Valledupar, que impide el tránsito vehicular hacia los corregimientos del norte de este municipio y de La Guajira.



Se trata de una protesta pacífica para exigir al Gobierno Nacional el reconocimiento de su Cabildo Gobernador, Zarwawiko Torres.



Plantean que a día de hoy no existe un cabildo en el registro oficial de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, que es el competente para estas comunidades.



Mujeres no han podido acceder a

programas y proyectos de empoderamiento

tenemos jóvenes que, por no tener nuestro Cabildo Gobernador el registro, no han podido acceder a la educación superior o no han podido definir su situación militar

“Dicha dirección se ha negado. Ello afecta el ejercicio de nuestro gobierno propio. Es como si en Colombia hubiéramos elegido a un presidente y éste no tuviera la declaración del Consejo Nacional electoral para ejercer su mandato”, subraya la comunidad en un comunicado de prensa.



Como consecuencia de lo anterior, sostienen, que al pueblo arhuaco se les está violando sus derechos fundamentales como la salud y la educación.



“Por ejemplo, tenemos jóvenes que, por no tener nuestro Cabildo Gobernador el registro, no han podido acceder a la educación superior o no han podido definir su situación militar. Además, tenemos niños que no han podido afiliarse al régimen subsidiado del sistema de salud porque no se les ha podido certificar su nacimiento.



Muchas mujeres tampoco han podido acceder a los programas y proyectos de empoderamiento”, recalcan los voceros.



Crisis interna en comunidad indígena

de Pueblo Bello (Cesar)

Vamos a movilizar más miembros de nuestra comunidad porque la idea es congregarnos diez mil indígenas en Valledupar hasta que nos resuelvan el problema

En esta protesta masiva, participan 2.500 indígenas de diferentes regiones de la Sierra Nevada de Santa Marta: Nabusímake, Simonorua y comunidades aledañas.



Exigen la presencia del Ministro del Interior o el Presidente de la República para que den solución inmediata a la problemática que afrontan por falta del reconocimiento de su Cabildo Gobernador.



“Estaremos de manera permanente en la ciudad hasta que nos resuelvan esta petición. Vamos a movilizar más miembros de nuestra comunidad porque la idea es congregarnos diez mil indígenas en Valledupar hasta que nos resuelvan el problema”, dijo un líder de la comunidad.



A comienzos de este año, la postura de varios miembros del pueblo Arhuaco en torno a la gobernabilidad generó una crisis interna de esta comunidad en Nabusimake, jurisdicción de Pueblo Bello (Cesar).



Según ellos, las discrepancias se presentaron tras la revocatoria de la medida provisional de la Sala Plena de la Corte Constitucional relativa a la inscripción de los tres cabildos gobernadores del pueblo indígena de Nabusimake, la cual cobija, además, la suspensión de la inscripción como gobernador de Zarwawiko Torres Torres. Desde entonces, la comunidad mantiene complejas diferencias de criterios frente a este tema.



Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar