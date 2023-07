En el corazón del asentamiento Ette Ennaka Naara Kajmanta, ubicado en la zona rural de Santa Marta, se encuentran dos historia de superación y esperanza que han trascendido las barreras del tiempo y la edad. Berta Granados y María Elena Jiménez, dos mujeres de la comunidad indígena Chimila, lograron una emocionante transformación luego de aprender a leer y escribir gracias al programa 'Yo Sí Cambio, Todos Alfabetizados', impulsado por la gobernación del Magdalena.



Pero su historia es solo una de las muchas que han sido moldeadas por este programa innovador.



El desafío del analfabetismo

Indígenas en Magdalena Foto: Gobernación del Magdalena

En el departamento del Magdalena, la realidad del analfabetismo ha sido una sombra que ha oscurecido las oportunidades y sueños de miles de personas, entre ellos adultos mayores, indígenas, población en condición de discapacidad, campesinos, pescadores, vendedores informales, madres cabeza de hogar, desplazados y la comunidad en general.



Hasta hace poco, la falta de educación limitaba sus posibilidades de desarrollo y participación plena en la sociedad.



Sin embargo, una nueva oportunidad se ha generado para ellos a pesar de su edad, a través de la iniciativa que se lideró de la gobernación que buscaba enseñar a leer y escribir a comunidades adultas vulnerables.



“Este programa no solo buscaba transmitir conocimientos básicos, sino también devolverles a estas personas la confianza y la autoestima que habían perdido debido al analfabetismo”, manifestó el gobernador Carlos Caicedo. Historias que conmueven

Berta Granados y María Elena Jiménez son dos ejemplos elocuentes del impacto positivo de este programa.

El programa de alfabetización les cambió la vida

Berta, en sus 72 años de vida, nunca había tenido la oportunidad de estudiar. El analfabetismo le cerró las puertas a un mundo de posibilidades y le hizo creer que aprender era imposible para una persona mayor como ella. Pero todo cambió cuando se inscribió en el programa de alfabetización.



"Antes no podía ni escribir mi nombre, pero hoy, con orgullo, puedo hacerlo y leer un papel. Me siento agradecida y contenta por esta oportunidad", expresó Berta con una sonrisa radiante en su rostro. Ahora, gracias a sus nuevas habilidades, se siente capaz de defenderse en el mundo actual y vislumbra un presente lleno de posibilidades.



María Elena Jiménez, de 61 años, también compartió su testimonio conmovedor. Criada en una realidad donde el acceso a la educación no era una prioridad, María Elena nunca tuvo la oportunidad de asistir a la escuela.



"Estoy emocionada porque nunca pensé que aprendería a contar y leer. Ahora, puedo contar hasta dos millones y escribir una carta a mi hijo", compartió María Elena con voz entusiasta. La oportunidad de tener nuevas habilidades la ha llenado de alegría y la motiva a seguir aprendiendo y creciendo.

Una nueva oportunidad para Nurys Villa

La historia de Nurys Virgina Villa Zabaleta, una recicladora de 56 años del municipio de Chibolo, es otro testimonio inspirador que demuestra que nunca es tarde para aprender.



Nurys siempre anheló estudiar y ser alguien en la vida, pero las circunstancias económicas la obligaron a trabajar desde muy joven.



"Me siento muy feliz porque a estas alturas de la vida, el que no sabe leer, escribir o contar, no es nadie. Le doy las gracias a la Gobernación por este programa", expresó Nurys con emoción. Gracias al apoyo del gobernador y al programa de alfabetización, logró obtener su primer certificado estudiantil y se siente motivada a seguir avanzando en su formación.



La transformación de Berta, María Elena y Nurys es solo un reflejo del impacto positivo que ha tenido el programa 'Yo Sí Cambio, Todos Alfabetizados' en el departamento del Magdalena.



Más de 32.916 magdalenenses han recibido sus certificados de alfabetización, lo que representa una reducción significativa del analfabetismo en la región.



El compromiso de la comunidad ancestral y el apoyo del gobernador han sido clave para el éxito de esta iniciativa. Además, el modelo educativo flexible 'A Crecer para la Vida' ha demostrado ser efectivo en brindar oportunidades de aprendizaje a personas de todas las edades y contextos.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

