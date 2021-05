Indagan al gobernador Caicedo por convocar marchas en Santa Marta

La Procuraduría regional del Magdalena abrió indagación preliminar contra el gobernador del departamento, Carlos Caicedo, por convocar y participar en marchas desarrolladas en Santa Marta en el marco del paro nacional.

El ministerio público pretende establecer si el mandatario departamental incurrió o no en alguna falta disciplinaria.



La investigación tiene como fundamento que, a pesar de que el Tribunal de Cundinamarca ordenó a gobernantes suspender permisos para dichos eventos, Caicedo no solo invitó a salir a protestar, sino que acompañó la marcha.



La manifestación se llevó a cabo el 28 de abril en Santa Marta y fue acompañada por el gobernador Caicedo, quien hizo el recorrido con los manifestantes hasta el centro de la ciudad y allí se dirigió con un discurso a los participantes.



El gobernador del Magdalena, a través de su cuenta de Twitter, rechazó la indagación preliminar de la Procuraduría y la calificó como un atropello.



“Me abren investigación por haber ejercido el legítimo derecho a la protesta al lado de la gente. Jamás seré indiferente a los reclamos del pueblo que me eligió”, manifestó el mandatario.

@PGN_COL me abre investigación por haber ejercido el legítimo derecho a la protesta al lado de la gente. Jamás seré indiferente a los reclamos del pueblo que me eligió. Pido a la bancada progresista y comunidad internacional levantar su voz contra este nuevo atropello. — Carlos Caicedo (@carlosecaicedo) May 8, 2021

Caicedo pidió igualmente a la bancada progresista y a la comunidad internacional que levantara su voz contra este tipo de acciones.



El movimiento Fuerza Ciudadana que lidera Carlos Caicedo ha participado activamente de las diferentes movilizaciones desarrolladas en la capital del Magdalena desde que inició el paro nacional.



Cabe indicar que las últimas dos jornadas de protesta desarrolladas en la ciudad han terminado en fuertes enfrentamientos con la fuerza pública y saqueos al comercio por parte de vándalos que se infiltran en la marcha para generar caos y violencia.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

