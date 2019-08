Procuraduría pide suspender contrato a Gobernación de N. de Santander

Este jueves, la Procuraduría General de la Nación vinculó a una indagación preliminar al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, y le solicitó suspender un contrato por más de $11.900 millones para enseñar inglés en La Guajira.

El órgano de control también investiga a la gerente general de la Empresa de Nuevas Tecnologías de Innovación, Ingeniería y Telecomunicaciones (Nui Telco S.A.S.), Mayret Zorayda Niño Moreno, para determinar la existencia de presuntas faltas disciplinarias ante una posible vulneración del ordenamiento jurídico y supuestas irregularidades en la formación, adjudicación y celebración del acuerdo interadministrativo No. 00740, firmado el 22 de marzo de 2019.

En su petición, la entidad alertó al mandatario regional sobre una supuesta selección subjetiva del contratista, teniendo en cuenta que en los documentos precontractuales no se evidenciaron las razones de conveniencia y oportunidad para que la sociedad fuera seleccionada.



“En relación con la experiencia acreditada por la sociedad de economía mixta contratada, se advierte que es su amplia experiencia en temas de proveer conectividad a internet en establecimientos educativos e implementación de nuevas tecnologías, más no en la realización de actividades de formación docente, material educativo, componente intercultural, objeto del contrato interadministrativo suscrito por la Gobernación de Santander y la empresa Nui Telco S.A.S.”, precisó el Ministerio Público en su comunicación al mandatario.



Para el órgano de control, el presupuesto oficial del contrato al parecer no tendría sustento en un estudio de mercado y análisis de costos de las características específicas del objeto y las prestaciones a contratar, y en la oferta presentada por esta firma regional tampoco estarían discriminados los costos por actividad.



La Procuraduría indaga por presuntas irregularidades en la contratación con ejecuciones presupuestales programadas para el año 2021, sin que al parecer exista evidenciado la autorización del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad) de vigencias futuras.

Gobernador responde a los cuestionamientos

Por su parte, el Gobernador demostró la transparencia que existe en el contrato suscrito a través de una empresa pública en la que Instituto Financiero de Norte de Santander (Ifinorte) tiene una participación del 51%.



El funcionario aseguró que “el proyecto fue aprobado por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad), del Sistema General de Regalías, y tiene el visto bueno del Ministerio de Educación y de la Dirección Nacional de Planeación (DPN). Por tal motivo, es que fue aprobado para el departamento de La Guajira”.



De acuerdo con el gobernante, Niu Telco es una sociedad de economía mixta, que fue aprobada por la Asamblea Departamental y está encargada de los procesos relacionados con las nuevas tecnologías de la información, plataformas tecnológicas educativas y bilingüismo.



Villamizar aseguró que el proyecto se va a implementar en 12 municipios de este departamento y 38 sedes educativas. En total, se formarán 480 docentes en inglés y 10.600 estudiantes serán los beneficiados.



“La empresa Niu Telco S.A.S., que es pública, tiene un convenio marco con la Universidad de Pamplona, y a través de ese convenio se hará la capacitación y se pondrá en marcha la plataforma tecnológica que acompaña al proyecto”, puntualizó.



