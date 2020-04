Histórica reducción de crímenes, pero alarma por otros delitos

Si bien la reducción en los índices de homicidios y hurtos a personas en las capitales del país es histórica, producto del aislamiento obligatorio que confinó a la mayoría de los colombianos en sus hogares, el accionar criminal no ha cesado, sino que ha migrado a otros escenarios, como lo son los delitos de orden económico y social, cibernéticos, saqueos a supermercados, piratería terrestre y violencia intrafamiliar.

En el país, la cifra de homicidios se redujo en un 53,3 por ciento. A una semana de que empezara la cuarentena, en Medellín solo han ocurrido dos casos; en Cali, uno; en Cartagena, tres; mientras que en Barranquilla y Bucaramanga no se han registrado hechos de este tipo, según la Policía.



Aunque las cifras son positivas, puesto que son ciudades con índices altos de homicidios, para Jerónimo Castillo, director de Seguridad y Política criminal de la Fundación Ideas para la Paz, “no es un momento para sacar pecho teniendo en cuenta que esto tiene que ver con que buena parte de la población está encerrada”.



En su análisis, explicó Castillo, el delito es connatural a la actividad del ser humano, por lo que las modalidades están cambiando, de esta manera no se roban celulares porque no hay nadie en la calle y el foco ahora son, por ejemplo, las estafas por internet, pues parte de la población está trabajando en esta plataforma, o el acaparamiento, que es un delito contra el orden social.



De hecho, el teniente coronel Luis Atuesta, jefe del Centro Cibernético de la Policía (CCP), manifestó que, en efecto, los delitos relacionados con seguridad ciudadana, como el hurto a personas, cayó durante la cuarentena un 70 por ciento.



Así las cosas, el hurto a personas ha tenido disminuciones impensadas. En Medellín apenas hay 48 reportes, un reducción del 88 por ciento. Lo mismo ocurre en las otras capitales, donde el porcentaje es similar e incluso llega a mínimos, como Barranquilla y Bucaramanga, con 5 y 6 casos respectivamente.



Sin embargo, los delitos informáticos tienen una tendencia al alza, siendo el uso de software maliciosos y los virus, elementos que están totalmente disparados con el objetivo de robar información. Atuesta señaló que el incremento de estos delitos ya es del 37 por ciento, entre los que se destaca la identificación de 195 páginas con contenido malicioso para el robo de información personal (Bancario, laboral, entre otros), de las cuales ya se han logrado suspender 142.



“Normalmente en Colombia se hallaban cuatro páginas con contenido malicioso, ahora el promedio es de 10. La actividad delincuencial en la red se ha multiplicado y hay que estar prevenidos”, señaló Atuesta.



Además, ya hay alertas por mensajes de texto en los cuales sugieren la realización de pruebas para el coronavirus, un mecanismo que usan los delincuentes para acceder a viviendas y robarlas o estafar a los supuestos interesados quienes pagan una suma de dinero por el examen que, finalmente, nunca les hacen.



Otro elemento bajo la lupa del CCP son las noticias falsas, de las que se han desenmascarado 72, e incluso, ya hay 28 perfiles de redes sociales en proceso de judicialización por instigación a delinquir, pues muchas de estas ‘fake news’ han terminado por incitar a saqueos, como ha ocurrido en varias zonas del país.

Para Castillo, las informaciones falsas derivan, además de los saqueos, en la generación de pánico social y económico que termina con acaparamiento y la especulación de precios.



Según la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), desde el comienzo de la cuarentena se han reportado 1.300 quejas, ya sea por acaparamiento, cambio de precios u otras situaciones que afectan los derechos del consumidor.



Incluso, estas anomalías obligaron al Gobierno Nacional a expedir un decreto que da pautas para que la SIC pueda hacerles frente al acaparamiento de alimentos y elementos de aseo y a la especulación de precios, teniendo como referencia las tablas de información del Dane.

Ataques a líderes

Desde el comienzo de la cuarentena, para prevenir la propagación del coronavirus, algunos hechos violentos han sacudido a las regiones. De hecho, la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó el asesinato de tres líderes sociales, dos indígenas y tres excombatientes de las Farc en los últimos días.



“Hay una realidad que no sabemos y que se está moviendo al margen de la cuarentena, se trata de las muertes de los líderes sociales y lo que pasa en la ruralidad, escenario que tiene otra dinámica”, indicó Castillo.



De otro lado, Leonardo González, coordinador de Indepaz, dijo que la curva de asesinatos contra líderes y otros crímenes selectivos sí bajó por la cuarentena, pero sigue preocupando que, pese a las medidas, estas situaciones se sigan presentando.

González argumentó que estos crímenes se mantienen porque el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando son negocios ilegales que continúan su andamiaje y los grupos armados no entran en cuarentena, aunque es un alivio el cese al fuego del Eln.



El experto explicó que la fuerza pública se está transformando para fortalecer la seguridad de las carreteras y las ciudades, con el fin de evitar la piratería terrestre y vigilar que no ocurran más saqueos, pero advierte que esos desplazamientos lo pueden aprovechar los delincuentes para atacar en zonas rurales y cometer crímenes, como ocurrió en días pasados en Nariño y Valle del Cauca, en territorios indígenas.

En cuanto a la piratería terrestre, es decir, camiones que son asaltados en sus recorridos por el país, se han presentado algunos hechos aislados, como el ocurrido el fin de semana en el corregimiento de Mariangola, en Valledupar, donde un operativo de la Policía permitió recuperar un cargamento con alimentos y capturar a seis jóvenes.

Violencia intrafamiliar

Uno de los hechos lamentables que deja la primera semana de cuarentena fue el triple asesinato de un joven contra su pareja, cuñada y suegra, en Cartagena, el pasado 25 de marzo.



En total, a la Policía Nacional han llegado 227 denuncias por violencia intrafamiliar durante este semana y, aunque son cifras menores que la misma época del año pasado, no dejan de ser preocupantes. Estos hecho ponen sobre la mesa las dificultades que pueden vivir algunas personas por cuenta de tener que convivir todo el tiempo con sus agresores.



Solo en Medellín, este flagelo ha tenido una reducción del 48 por ciento con relación al mismo periodo del año pasado, sin embargo, no ha desaparecido y, desde la Secretaría de la Mujer, informaron que la Línea 123 Mujer atendió 147 eventos donde los más comunes fueron violencia física y violencia psicológica.

Una semana en la cual reinó la paz en las capitales

Cumplida la primera semana del aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, tal parece que esto le ha sentado bien al orden público en Medellín, Cali y Barranquilla.

Las cifras así lo dicen, pues desde que todos los medellinenses, caleños y barranquilleros fueron enviados a sus casas para frenar la propagación del coronavirus, los homicidios han disminuido considerablemente.



Según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC), de la alcaldía de Medellín, en los últimos siete días, dos hombres perdieron la vida de manera violenta.



Así las cosas, Medellín alcanzó un total de 18 muertes violentas a corte del 30 de marzo, y esto convierte a ese mes en el más tranquilo de los últimos cuatro años.



“A la fecha, llevamos 18 homicidios en marzo, cifra histórica desde que se creó el SISC. La reducción es de casi el 78 por ciento”, acotó José Acevedo, secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín.



En Cali, Alberto Rojas, secretario de Seguridad, dijo que el panorama es favorable si se tiene en cuenta que entre enero y lo corrido de marzo hubo 233 homicidios, la cifra más baja en los últimos 28 años.



La Policía Metropolitana de Cali informó que entre el 25 de este mes (cuando empezó la cuarentena) y el 31 de marzo hubo cuatro homicidios en Cali.



Barranquilla, por su parte, no reportó homicidios, apenas se presentaron 9 casos por lesiones personales. Respecto a los comportamientos de delitos de alto impacto, el jefe para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, Nelson Patrón, afirmó que “las medidas preventivas han jugado a favor de la seguridad porque los ciudadanos han acatado el confinamiento”.



Para Jerónimo Castillo, una vez superada la crisis por coronavirus, habrá transformaciones de orden social, por lo que una de las prioridades no debe centrarse en lo policivo, sino en reactivar la economía, la educación y la salud, pues estos asuntos tendrán mayor demanda.

NACIÓN

EL TIEMPO

En Twitter: @ColombiaET