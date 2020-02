Protesta por aumento del 11 % en tarifas de los peajes en vía al Llano

Los usuarios, la Veeduría Ciudadana de la vía al Llano y el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, se manifestaron en contra del incremento de los peajes del 11 por ciento en la vía que une a Villavicencio con Bogotá, el cual empezó a regir a partir desde este sábado.

Un automóvil pasó de pagar 38.400 a 24.900 pesos, por el paso en los tres peajes. Antes pagaba en Boquerón ($ 10.200), Naranjal ($10.200) y Pipiral ($ 16.600) y ahora paga Boquerón ($13.200), Naranjal ($11.200) y Pipiral (18.500). Y un tracto camión categoría siete, que pagaba 214.400 pesos, ahora paga 237.300 pesos, en un solo trayecto.



El vocero de la Veedor de la Vía al Llano, Giovanni Angulo Gómez, se mostró extrañado porque el incremento se hizo sin la consultada a las comunidades y los usuarios de la vía, además sin tener en cuenta que la situación económica de los metenses no es la más óptima, así hayan dado paso permanente por la vía desde el pasado 6 de diciembre.



A su vez, el gobernador Zuluaga expresó que es necesario y urgente una mesa de trabajo prioritaria para solicitar que se revise el alza de los peajes de la vía, pues no es justo que luego de las pérdidas que originaron los cierres de este tramo vial el año pasado, ahora se tenga que pagar más para movilizarse por este corredor.



El veedor señaló que apenas el viernes pasado voceros de la Concesión Vial Andina (Coviandina), encargada de la operación de la vía, explicaron que estaban represados unos incrementos en las tarifas de los peajes.



El primero incremento del dos por ciento no se hizo en el año 2018 por la caída del puente Chirajara y el año pasado tampoco se hizo el alza del tres por ciento debido a los constantes derrumbes en el kilómetro 58.



A los anteriores valores se sumaron el tres por ciento para este año, más el incremento correspondiente al Índice de Precios al Consumidor, que generó el aumento del once por ciento en los tres peajes ubicados en 86 kilómetros de la carretera.



De su parte, desde el Ministerio de Transporte expresaron que el incremento se debió realizar en noviembre de 2019, pero ante la situación y afectaciones económicas originadas por la ola invernal en la región, el Gobierno Nacional aplazó dicha medida.



Las tarifas para los peajes de la vía al Llano las estableció el Gobierno a través de la resolución 1131 del 28 de abril de 2015, en cumplimiento de la concesión de la vía, cuya operación, en ese momento, estaba a cargo de Coviandes y que en noviembre pasado pasó a Coviandina.



Desde el Ministerio también señalaron que la inversión en las obras de la vía alcanza 1,95 billones de pesos, que incluyen, entre otros trabajos la puesta en funcionamiento de 10,5 kilómetros en de segunda calzada en el tramo Chirajara – Fundadores, el Túnel La Pala, el puente Pipiral y el tablestacado, una estructura que busca mitigar los derrumbes en el km 58.





No obstante, para la Veeduría Ciudadana, también se debe tener en cuenta que las obras no están terminadas y en el tramo dos de la vía lo que origina un detrimento patrimonial, porque por la caída del puente de Chirajara y los daños en el túnel 13 y el puente que une a los túneles 13 y 14, desde hace más de 18 meses, no han entrado en funcionamiento cerca de seis kilómetros de doble calzada.



Finalmente, el gobernador Zuluaga solicitó que se debe hacer un encuentro con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Gobernación, la concesionaria Coviandina, los diferentes sectores afectados del departamento y la veeduría ciudadana para así buscar alternativas a esta situación.

VILLAVICENCIO