Incrementa la actividad sísmica en el volcán Nevado del Ruiz

Un boletín extraordinario expidió el Servicio Geológico Colombiano respecto al estado del volcán Nevado del Ruiz. De acuerdo con la entidad, desde el sábado 08 de agosto a las 00:50 horas se registra un incremento importante en la actividad sísmica volcano-tectónica.



(Le puede interesar: Video: tres claves para entender la explosión en Beirut)

"Estaría asociada a fracturamiento de roca alrededor del edificio volcánico. La

actividad sísmica se localiza en el sector Occidente-Suroccidente a una distancia promedio de 6.0 km con respecto al cráter Arenas. Se destaca el registro de un sismo volcano-tectónico ocurrido a las 07:04 a 4.1 km de profundidad reportado como sentido por funcionarios del Parque Nacional Natural Los Nevados", explicó el SGC.



Además del temblor registrado la mañana del sábado, el macizo volcánico ha producido ceniza que ha caído sobre zonas urbanas de Manizales, Chinchiná y Villamaría en las últimas semanas.



(Además: Especial Colombia subterránea, ganador de premio de la SIP)



Desde la entidad también se informó que la actividad del volcán continúa en nivel Amarillo o III y sigue emitiendo vapor de agua y gases, principalmente de Dióxido de Azufre (SO2). Reiteró, además, que en ese nivel pueden presentarse fenómenos como enjambres de sismos, algunos de ellos sentidos, emisiones de ceniza, lahares, cambios morfológicos, ruidos y olores de gases volcánicos, entre otros.



Las autoridades de Gestión del Riesgo de Caldas indicaron que, si bien la inestabilidad del volcán se ha prolongado ya por más de nueve años, es vital no acostumbrarse a su comportamiento y estar atentos a la información oficial.



"No se descarta que haya una aceleración del proceso, implicando mayor inestabilidad y en consecuencia cambios en su nivel de actividad. El llamado a todos es a estar atentos", indicó Félix Ricardo Giraldo Delgado, director de la Jefatura de Gestión del Riesgo, Medio Ambiente y Cambio Climático de Caldas.



(Lea también: Santurbán y el proyecto minero que intenta llegar a Santander)



En el caso de caída de ceniza gruesa, el funcionario recomendó utilizar el tapabocas, el cual está generalizado debido a la contingencia por el covid-19, con el fin de evitar no solo la propagación del virus, sino que la ceniza ingrese a vías respiratoria.



Giraldo también hizo un llamado a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo que se encuentran en el área de influencia del volcán para revisar los planes de contingencia, actualizar el censo de la población que se puede ver afectada por los diferentes fenómenos amenazantes de este macizo vulcanológico.



NACIÓN