La Guajira se encuentra incomunicada con el departamento del Cesar, desde la madrugada de este miércoles, tras la reactivación del Paro Cívico Departamental bajo el argumento de incumplimientos por parte del Gobierno Nacional a lo pactado en 2019.



A esta hora, se registran bloqueos a la altura de los municipios de Fonseca, Distracción San Juan del Cesar, Villanueva, Urumita y La Jagua del Pilar.

Un día clave para el departamento de La Guajira

Entre los temas que llevaron a los miembros del Comité del paro a tomar esta decisión se encuentran: el mal estado de la vía Cuestecitas – La Jagua del Pilar, la inseguridad, la reapertura de la represa del río Ranchería, la propuesta de redistribución de los cupos del combustible subsidiado y la construcción de la vía La Florida – Cuestecitas que aún sigue sin definirse.



La activación de este paro, se da un día clave para el departamento de La Guajira, con la celebración en Riohacha de las fiestas de la Virgen de Nuestra Señora de los Remedios, patrona de la Diócesis, que a parte de ser el principal evento religioso para los guajiros es el trampolín para las componendas políticas, debido a que todos los políticos llegan a pescar votos.



Aunque la vía Cuestecitas – La Jagua del Pilar, esta siendo objeto de mantenimiento, no ha sido como lo planteó Invías en su momento, el compromiso era cambiar la mayoría de la capa asfáltica y no reparcheo.

Aumento de 2.300.000 galones

en cupo de la gasolina subsidiada



“La carretera ha mejorado, pero algunos puntos ya se están dañando. Están haciendo reparcheo y se habló que cuando este se hiciera se colocaría por último una capa asfáltica y ya dijeron que la capa general no lo van a hacer porque no hay presupuesto”, sostuvo Ariel López, uno de los voceros.



A pesar de que La Guajira pasó de un cupo de 2.500.000 a 4.800.000 galones de la gasolina subsidiada, este aún no satisface todas las necesidades del departamento.



El aumento de 2.300.000 galones en el cupo de la gasolina subsidiada, equivalente al 92 por ciento, generó inconformidad por su distribución.

Paro es indefinido y será una protesta pacifica

Aseguran que el Gobierno Nacional tuvo la oportunidad de hacer una distribución equitativa y solo favoreció a cinco de los 15 municipios y a algunas estaciones de servicio en particular.



“El Gobierno Nacional considera que una bomba del sur de La Guajira puede subsistir con un cupo de 4 mil galones y eso es imposible, pagando los impuestos que paga, más un trabajador”, sostiene López.



A esta situación se suma a que el presidente Iván Duque y el ministro de Minas y Energía, estuvieron recientemente en La Guajira, sin que se toque el tema del combustible que viene en el tapete desde finales del 2021, el cual ha quedado olvidado para los gobernantes.



En cuanto al tema de la represa del Ranchería, indican que en el reciente parque eólico inaugurado invirtieron 75 mil millones de pesos y en la represa hay 650 mil millones de pesos invertidos y se ha convertido en un elefante blanco, que con ese recurso se hubiera podido construir varios parques eólicos.



Los miembros del comité sostienen que el paro es indefinido y será una protesta pacifica, en la que están dispuestos al diálogo y a resistir el tiempo que sea necesario hasta ser escuchados.



Entre los miembros del comité se encuentran transportadores, mototaxistas, expendedores de combustibles y miembros de la sociedad civil.



Finalmente, pidieron excusas a los habitantes del sur que acostumbran asistir a las fiestas de ‘La vieja Mello’, como es conocida popularmente, “el Gobierno Nacional y los gobiernos locales y departamental no nos creyeron que el paro iba y nos tocó hacerlo porque no había otra alternativa, máxime hoy que es un día especial para Riohacha y La Guajira”.





Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

