Con el paso de las horas aumenta el drama de los habitantes de la Alta Guajira por las fuertes lluvias que se registran y que mantienen incomunicada a esta zona con el resto del país por vía terrestre, aérea y marítima, lo que imposibilita el traslado urgente de dos pacientes desde el corregimiento de Nazareth.



Las gestiones realizadas por parte de las autoridades para su traslado urgente, han sido infructuosas, debido a las condiciones climáticas tras el paso de la depresión tropical 13, lo que ha generado desde la noche de este jueves fuertes lluvias.



(Además, Sincelejo: fueron a visitar a su hijo al cementerio y encontraron la tumba vacía)

Dos pacientes deben ser remitidos para

un centro de atención de segundo nivel

Logramos trasladar al paciente hacia zona venezolana, en la vía de Cojoro, para poder trasladarlo hasta el municipio de Maicao FACEBOOK

TWITTER

“Nos hemos comunicado con la fuerza pública y las condiciones climáticas han sido tan difíciles que no se han podido realizar los traslados por vía aérea, marítima y terrestre, ya que no permite que las aeronaves y embarcaciones puedan trasladarse de manera segura”, indicó el subgerente científico del hospital de Nazareth Juan Camilo Sierra.



Los dos pacientes que deben ser remitidos para un centro de atención de segundo nivel, se encuentran en estos momentos en el hospital de Nazareth y sobre su estado de salud se conoció que uno debe ser atendido por una apendicitis, mientras que una mujer está a la espera de una cesárea.



Sierra, asegura que no han dormido tratando de buscar un consenso con la comunidad para lograr el traslado de un paciente que requería mayor atención y que se encontraba en el centro de salud del corregimiento de Siapana, el cual pudo ser sacado por territorio venezolano.



(Le puede interesar: Joven que llegaba de viaje a Ibagué fue raptada y violada por cuatro personas)

Hospital está próximo a quedar sin medicamentos

y sin combustible para las plantas eléctricas

Facebook Twitter Linkedin

El director del hospital alertó que están próximos a quedar sin medicamentos y sin combustible para el funcionamiento de las plantas eléctricas. Foto: archivo particular

“Logramos trasladar al paciente hacia zona venezolana, en la vía de Cojoro, para poder trasladarlo hasta el municipio de Maicao”, sostuvo Sierra.



El director del hospital alertó que están próximos a quedar sin medicamentos y sin combustible para el funcionamiento de las plantas eléctricas y con esto poderle brindar una mejor atención de los pacientes. A lo que se suma la falta de alimentos en la zona.



De otro lado, en la capital guajira se registran algunas lluvias que mantiene varios barrios inundados, de acuerdo a la información preliminar que se conoce.



(Lo invitamos a leer: Exseñorita Magdalena murió por un supuesto mal procedimiento médico)



Mientras que, al sur de La Guajira, se han reportado lluvias desde la madrugada de este viernes en los municipios de Fonseca, San Juan del Cesar y El Molino, sin afectaciones hasta el momento, por lo que las autoridades se encuentran en alerta.

Facebook Twitter Linkedin

Inundaciones en La Guajira Foto: archivo particular

Corregimientos afectados Uribia

Son 19 mil familias en total afectadas en:



Cardón: 722 familias

Carrizal: 852 familias

Cabo de la Vela: 493 familias

Bahía Portete: 514 familias

Bahía Honda: 683 familias

Taroa: 677 familias

Puerto Estrella: 2.315 familias

Nazareth: 3.700 familias

Guarerpá: 553 familias

Taguaira: 685 familias

Punta Espada: 789 familias

Siapana: 985 familias

Puerto López: 1.215 familias

Flor del paraíso: 985 familias

Wimpeshi: 1.536 familias

Uru: 458 familias

Taparajin: 685 familias

Porshina: 758 familias

Jonjoncito: 859 familias.





Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha