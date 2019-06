Incluyen a Santander en la celebración del Bicentenario

El 4 de agosto de 1819 más de 300 charaleños murieron tras enfrentarse, en una lucha desigual, a las tropasdel Coronel Lucas González que tenía la misión de reforzar las tropas del general Barreiro, en Boyacá.

Con garrotes (palos), machetes y aceite caliente los campesinos de Charalá diezmaron considerablemente a los españoles y con su sacrificio contribuyeron a la victoria liderada por el libertador Simón Bolívar, el 7 de agosto.



El hecho, conocido como la ‘Batalla de Pienta’, finalmente fue reconocido por el Gobierno Nacional y fue incluido en el listado oficial de las actividades con las que, el país, celebrará el Bicentenario de los sucesos que generaron la libertad de Colombia frente al yugo español.



El gobernador de Santander, Didier Tavera Amado, señaló que, a través del Ministerio de Comercio y Turismo, se aprobaron 9 mil de los 13 mil millones de pesos que se requieren para la construcción de un parque lineal que contará con monumento, restaurante, mirador, puntos de venta y exposiciones artesanales, senderos, plazoleta, estacionamiento y sector comercial en un área de más de 2.000 metros cuadrados.

Este 4 de agosto estaremos colocando la primera piedra de lo que será este monumento y este parque lineal que va a dinamizar toda esa infraestructura turística

“Este 4 de agosto estaremos colocando la primera piedra de lo que será este monumento y este parque lineal que va a dinamizar toda esa infraestructura turística pero sobre todo esa línea histórica y cultural de lo que significó ese grito de independencia, ese grito libertario, ese grito de insurrecto de los santandereanos. Enhorabuena se hizo justicia y el Gobierno Nacional acogió este llamado”, manifestó el funcionario.



Charalá, municipio situado a 135 kilómetros al sur de Bucaramanga, fue convertido en patrimonio Histórico y Cultural en el 2009.



Para Diego Urrea, quien realizó su tesis de grado investigando sobre el tema, "sin llegar a desmeritar el trabajo hecho en Boyacá, si aquí no se hubiera retenido al ejército realista, no habría sido posible la Independencia, porque Charalá le salvó la patria a Bolívar".



Siete días antes de la actividad de Charalá, el próximo 28 de julio, la agenda Bicentenaria realizará en Socorro un homenaje a la heroína Antonia Santos, quien fue fusilada por apoyar a los insurrectos que en Santander luchaban por la libertad.

Según un texto del Ministerio de Cultura la leyenda que se originó frente a la valiente mujer dice “que en el momento de ser conducida al cadalso, Antonia Santos le regaló el anillo que llevaba puesto al comandante del pelotón de fusilamiento para que los soldados le apuntaran al corazón. También se dice que tuvo cuidado de amarrar su falda a los tobillos para que no se le levantara luego de sucumbir al impacto de las balas”.

En las dos actividades, de Socorro y Charalá, se espera contar con la presencia del presidente, Iván Duque, y de la vicepresidente, Martha Lucía Ramírez.



El gobernador Tavera precisó que, durante la firma en Bogotá del Pacto Bicentenario, se destinarán 500 mil millones de pesos para la vía San Gil-Charalá-Duitama, una adición presupuestal de 750 mil millones para el corredor Zipaquirá-Chiquinquirá, Puente Nacional-Barbosa y se destinará 18 mil millones para la restauración, en una primera fase, de la casona del colegio Guanentá de San Gil.



