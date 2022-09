Se completan 12 días de la desaparición de los esteticistas venezolanos Miguel Medina Pérez y Edward Urdaneta, quienes salieron el viernes 9 de septiembre a realizar un domicilio de tratamiento corporal en la ciudad de Riohacha.



De acuerdo al relato de familiares, Urdaneta fue contactado para realizar el trabajo estético en la casa de una clienta, ubicada en el barrio Entreríos. Llamó a Medina para que lo acompañara.



Ambos son miembros de la comunidad LGBTI y salieron portando sus uniformes de trabajo con el logo de la empresa que conformaron 'Cintura perfecta'. El de Miguel es color negro, mientras que el de Edward es de colores negro con azul.

No tenemos nada de pistas o algún indicio que nos pueda decir que siguen con vida, nadie se manifiesta FACEBOOK

TWITTER

Sus familiares pensaron que podrían estar de rumba por el fin de semana, algo que solían realizar, pero con el paso de las horas y las recurrentes llamadas de los amigos para preguntar por ellos, comenzaron a inquietarse.



“Ese día no llegaron a casa. No le prestamos mucha atención el fin de semana porque ellos son bastante alegres y les gusta sus parrandas y como tenían la costumbre de quedarse en donde sus amigos, pero sus amigos comenzaron a llamar y llamar”, asegura Merbis Medina, hermano de Miguel.



Relata que hasta el momento no tienen noticias de lo que pudo haber pasado, ya que las autoridades les informaron que estuvieron revisando las cámaras de seguridad del sector en donde realizaron el servicio y estas se encuentran dañadas.



“No tenemos nada de pistas o algún indicio que nos pueda decir que siguen con vida, nadie se manifiesta”, sostiene.



Sus teléfonos celulares se encuentran apagados y la última conexión que aparece en sus estados de WhatsApp fue a las cuatro de la madruga del sábado 10 de septiembre.



Familiares y amigos realizaron una marcha para presionar a las autoridades a agilizar su búsqueda, al tiempo que colocaron varios avisos por la ciudad.



Lo último que supieron fue que cambiaron al fiscal que llevaba el caso y el nuevo les pidió más tiempo ya que iniciaría de cero la investigación.

Llegaron a Riohacha procedentes de Venezuela

Su familia está en Coro, ellos están pasando por un proceso fuerte allá, con un familiar que se encuentra bastante enfermo y son de bajos recursos FACEBOOK

TWITTER

Miguel de 26 años, tenía poco tiempo de estar ejerciendo como esteticista, aprendió el oficio de la mano de Edward y realizó varios cursos, llegó a Riohacha procedente de la ciudad de Cabimas, en el Estado Zulia (Venezuela), hace cinco años y trabajó en un restaurante.



Mientras que Edward, al parecer tiene la misma edad y es natural de Coro, capital del Estado Falcón, (Venezuela), quien también lleva algunos años en la ciudad.



(Vale la pena leer: Alerta roja en Cesar por incremento de niveles de agua en ríos y quebradas)



“Su familia está en Coro, ellos están pasando por un proceso fuerte allá, con un familiar que se encuentra bastante enfermo y son de bajos recursos, casualmente el que los ayudaba era Edward, por lo que no han podido llegar a Riohacha”, sostiene Merbis.

Autoridades investigan

ellos son bastante alegres y les gusta sus parrandas y como tenían la costumbre de quedarse en donde sus amigos, pero sus amigos comenzaron a llamar y llamar FACEBOOK

TWITTER

El pasado viernes las autoridades realizaron una reunión extraordinaria para atender el caso.



Esta fue liderada por la alcaldía, en la que estuvieron la Policía Nacional, Migración Colombia, SIJIN, GAULA, Fiscalía, Personería y dos Miembros de la Mesa de participación de la comunidad LGBTIQ+.



Allí acordaron iniciar labores conjuntas que permitan esclarecer los hechos y dar con el paradero de estas dos personas.



“Tenemos todas las capacidades investigativas de la Policía están participando lideradas por el Gaula y la Fiscalía, en estos momentos estamos haciendo las verificaciones de entrevistas y de medios tecnológicos que están en el lugar, así como algunas diligencias judiciales”, sostuvo el teniente coronel de la Policía Yeisson López.



(Le puede interesar: A playa de Santa Marta le salió dueño que impidió jornada de limpieza)



Amigos y familiares han dispuesto dos líneas telefónicas para quien tenga información del paradero de ambos, puedan comunicarse a los teléfonos: 3016408082 – 3007757032.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha