Incertidumbre por regreso de universitarios a las aulas en Manizales 

A paso lento y solo para prácticas y laboratorios volvieron algunos estudiantes en el primer trimestre del año a Manizales. Las instituciones trabajan ahora en que vuelva la mayor cantidad de jóvenes posible en agosto.



Los rectores de las universidades coinciden en que la meta es la misma, pero la decisión final es de los Gobiernos y depende de cómo se comporte la pandemia.

Alejandro Ceballos, rector de la Universidad de Caldas y director del Sistema Universitario de Manizales (Suma), señaló que la meta de todas las instituciones es garantizar que las universidades estén listas para cuando el Ministerio dé las directrices finales y los alumnos decidan retornar.



En cuanto a la institución que dirige, volvió a clases presenciales de cursos específicos hace dos semanas, sin embargo, los estudiantes aún reclaman claridad en algunas medidas.



“Todos queremos volver, pero necesitamos saber en qué condiciones y bajo qué garantías. Recursos virtuales para quienes no quieren ir; eso sin contar con que se garantice la vacunación porque han muerto profesores y administrativos a causa del covid-19. La situación, en gran parte, atañe es al Gobierno Nacional”, sostuvo Laura Alzate, representante estudiantil de la institución.



Al respecto, el rector sostuvo que ya se han adelantado varios procesos, entre ellos la adecuación de aulas híbridas. “En ellas podremos tener la clase presencial y la virtual, de manera que los estudiantes puedan tener sus clases y que el docente no tenga que doblar esfuerzos. Los protocolos están aprobados por la Secretaría de Salud, pero no podríamos garantizar que no van a darse contagios, porque eso depende de cómo se cuide cada persona dentro y fuera de la institución”, precisó Ceballos.



La otra universidad pública de la ciudad que está en el mismo camino es la sede de la Universidad Nacional. Kevin Murillo, representante estudiantil, sostuvo que también quieren volver a la presencialidad, pero esperan respuestas concretas del Gobierno Nacional.



“Hay temas que deben resolverse antes, por ejemplo, las sim cards con datos que estaban suspendidas, el apoyo de bienestar a personas de todos los estratos y, por supuesto, la matrícula cero”, apuntó.

El vicerrector, Neil Guerrero, aseguró que el primer semestre se culminará no presencial, pero que se preparan para recibir a los estudiantes para el segundo. “Un poco más de 36 aulas con tecnología que permita clases virtuales, distanciamiento y ventilación. También estamos adecuando las bibliotecas y los espacios deportivos para que puedan ir retornando a esas actividades indispensables para mantener una adecuada salud mental”, sostuvo.



Ante la situación de los foráneos, ambos directivos manifestaron que ya están preparando las residencias universitarias. En la U. de Caldas están en adecuaciones y atendiendo a 43 personas en el momento. En la Nacional, entre tanto, están trabajando para que la totalidad de beneficiarios regresen a la ciudad; Guerrero afirmó que, a quienes requieran, les prestarán también dispositivos electrónicos para asistir a las clases que aún no tengan alternancia.



Otra situación es la de las universidades privadas, cuyas modalidades de alternancia ya se vienen implementando desde varios meses atrás. Ya están listas, pero dependen de las determinaciones de los Gobiernos.



El rector la de Universidad de Manizales, Duván Ramírez, apuntó que -antes del paro- tenía a alrededor de 1.500 estudiantes bajo esta modalidad, pero esperan más. “Dependemos del aforo máximo que nos permitan y de la decisión de los estudiantes, aún hay personas que prefieren cuidarse y garantizaremos que puedan tener clases de manera virtual, como hasta ahora”, comentó.



En la Autónoma se preparan para el retorno de vacaciones, cuando esperan aumentar en número de estudiantes. “No podemos recibirlos a todos, pero sí esperamos que sean más, la incertidumbre está es en las directrices gubernamentales, considerando -además- que muchos jóvenes no están priorizados en la vacunación”, mencionó su rector Carlos Jaramillo.



En cuanto a la Universidad Católica, los primeros programas que van a retornar son los que tuvieron que suspender el regreso al campus por el pico de la pandemia. “Los programas de Enfermería y Bacteriología tendrán durante el mes de agosto el desarrollo de la teoría apoyados por las TIC, esto con el fin de minimizar el pago de alimentación y hospedaje”, señaló la hermana Gloria Stella Rolón, vicerrectora académica.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO

MANIZALES