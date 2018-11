Incertidumbre por el semestre en las universidades estatales del Eje

En medio del ambiente tenso que se vive en el país por el paro de estudiantes de las universidades estatales, en el Eje Cafetero hay incertidumbre acerca de si se salva el semestre académico.

En la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) las cosas están así: El Consejo Académico informó ayer que “cree que están dadas las condiciones para un retorno a clases, gradual pero efectivo, a partir del miércoles 14 de noviembre, de tal manera que se garantice la culminación exitosa del semestre, en un momento crucial de un calendario académico que ya agotó sus tiempos”.



Agregó que “es consciente de su misión y con la responsabilidad social que le corresponde, invita de manera perentoria a reanudar las actividades académicas”. Al usar la palabra “perentoria” le dio un ultimátum a los estudiantes. O regresan ese día a clases o se cancela el semestre...



Sin embargo, los representantes estudiantiles del paro están en desacuerdo con el Consejo Académico. Valentina Zapata, una de sus voceras, recordó que el cese de las universidades es estudiantil y la única instancia que lo puede levantar es el Asamblea Permanente de estudiantes. Después reveló que no comparten el comunicado del Consejo Académico.

Zapata informó que la Asamblea Permanente se reunirá el martes próximo después de que los estudiantes participen en un nueva manifestación. No obstante, la portavoz anticipó que los estudiantes “tienen voluntad de negociación” y se insistirá en que las directivas de la UTP tengan en cuenta el pliego de peticiones que presentaron hace dos meses.



“Nosotros queremos entrar a clases pero en estos momentos la voluntad de negociar se está viendo atropellada por la administración” , afirmó la líder estudiantil.



A esta situación se suma el hecho de que cinco estudiantes iniciaron el jueves pasado una huelga de hambre que levantarían hoy a las 9 a.m.



A través de un comunicado revelado ayer, las directivas de la Universidad del Quindío les solicitaron a los estudiantes retomar las actividades académicas a partir del próximo martes con el fin de evitar un mayor impacto en el desarrollo normal del calendario académico.



Desde hace varias semanas, el rector de la institución, José Fernando Echeverry, les está pidiendo a los estudiantes que desbloqueen las entradas a la universidad y que regresen a las clases para no tener que cancelar o suspender el actual semestre.

Sin embargo, tras un Consejo Académico realizado el jueves, se concluyó que si los estudiantes retoman las clases en la fecha propuesta, “se deberá utilizar una semana del mes de enero para terminar el semestre actual, esto se produciría después de la culminación del periodo de vacaciones del personal docente”.



Hace unos días, Echeverry explicó que de no llegarse a un acuerdo con los estudiantes, se tomaría una decisión conjunta entre varias universidades para determinar si se cancela o se suspende el semestre.



En el comunicado de ayer se menciona que de continuar el paro estudiantil, el semestre sería suspendido a partir del 19 de noviembre para la metodología presencial, pues distancia, virtual y posgrados no se unieron al paro que ya completa al menos un mes.



Por su parte uno de los miembros del movimiento estudiantil de la Universidad, Carlos Astudillo, señaló que no contemplaban la posibilidad de cancelación del semestre pero “ahora nos dicen desde la rectoría que sí. El Consejo Académico es quien tiene la potestad de tomar esta decisión en la mayoría de las universidades pero en la Uniquindío no, por estatuto general estas atribuciones las tiene el Consejo Superior, tenemos que esperar que se reúnan antes del 20 de este mes y se tomarán determinaciones”.

En Manizales hablan de suspenderlo​

Las universidades estatales con sede de Manizales analizan las opciones para no cancelar el semestre. La Universidad de Caldas llama a retomar actividades, mientras las directivas de la Nacional están en Bogotá determinando lo que se viene para las nueve sedes.



Juan Camilo Muñoz, representante al Consejo Superior de la Universidad de Caldas y copresidente de Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (Acrees), indicó que hasta el momento “no se suspende, se cancela, ni se retoma la normalidad académica. Cancelar el semestre no es negocio para nadie, porque significa volver a pagar por las clases que ya se dieron, reactivar los procesos administrativos y que los estudiantes deban pagar de nuevo las matrículas. Lo que sí se está analizado es una suspensión, unas vacaciones anticipadas”.



Entre tanto, el Rector de la U. de Caldas, Alejandro Ceballos, manifestó que “la universidad no contempla la cancelación o suspensión del semestre, el llamado nuestro ha sido siempre a que se reinicie. Ese tipo de decisiones deben ser valoradas por las autoridades académicas de la institución”.



Por su parte Gabriel Molano, representante estudiantil de la Nacional, dijo que “en la asamblea de estudiantes determinamos que seguiremos en esta lucha todo lo que podamos. Analizamos la norma que citó la Rectora y no vemos por qué se habla de cancelación si entendemos que puede suspenderse”.