De acuerdo al consolidado de emergencias reportadas por los organismos de socorro a la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) de Cartagena, en enero se presentaron 255 emergencias en el Distrito, la mayoría de ellas por ataques de abejas e incendios de cobertura vegetal



En total se reportaron 89 llamados por ataques de abejas, que el cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil atendieron, mayoritariamente en sectores como La Carolina, San José de los Campanos, Olaya Herrera y Blas de Lezo.



En el acumulado por localidad, la Virgen y Turística fue la más afectada por este fenómeno con un total de 35 llamados.

Hacemos el llamado acostumbrado a no sobrecargar los sistemas eléctricos de las viviendas, no empatar cables, mucho menos cintas o bolsas. Tampoco dejemos conectado el cargador del celular. FACEBOOK

La temporada seca ha golpeado también a Cartagena con 85 incendios forestales o de cobertura vegetal durante el mes de enero. La localidad Industrial y de la Bahía con 36 casos lideró los llamados por estas conflagraciones, seguida de la localidad de la Virgen y Turística con 32 incendios y finalmente la Histórica y del Caribe Norte con 17 emergencias de este tipo.



Otra emergencia con alto impacto fueron los incendios domésticos. 31 casos en toda la ciudad estuvieron repartidos entre las tres localidades. Fernando Abello, director de la OAGRD, hizo un llamado especial a mantener el sistema eléctrico de las viviendas, una de las principales causas de este tipo de incendios en la ciudad.

Salvaron a más de 30 personas y se reportaron 4 personas fallecidas por inmersión



"Hacemos el llamado acostumbrado a no sobrecargar los sistemas eléctricos de las viviendas, no empatar cables, mucho menos cintas o bolsas. Tampoco dejemos conectado el cargador del celular. Debemos tener especial cuidado con todos los elementos inflamables, no dejarlos cerca a cortinas u otros elementos en la casa que puedan entrar fácilmente en combustión", dijo Abello.



Durante enero, también se reportaron 7 incendios de vehículos, 2 rescates en ascensores, 8 incendios de redes eléctricas, 6 colapsos parciales de estructuras en vivienda, un árbol caído, 6 escapes de gas, 12 operaciones de rescate en los que se salvó a más de 30 personas y se reportaron 4 personas fallecidas por inmersión.



Cartagena

