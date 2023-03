Los incendios en lotes tienen en alerta a Valledupar. El humo impregna las casas y apartamentos, lo cual afecta la salud de los habitantes.



Las conflagraciones se han registrado en diferentes sectores, entre ellos los terrenos baldíos ubicados en los alrededores de Comfacesar, Citaringa, Idema, Avenida Martín Elías, Pabellón del Pescado, Concha Moreno, Colegio Bilingüe, Hospital Rosario Pumarejo de López, Callejas Real, Cerro Las Antenas, entre otros.



Quemas en estas áreas son recurrentes, afectan al bosque seco y contaminan el ambiente de la ciudad

“Esto se ha convertido en un dolor de cabeza permanente porque la quema es constante. Las partículas de estos incendios se cuelan en las terrazas, salas y habitaciones de las viviendas. No podemos respirar por tanto humo”, resaltó José Mejía, uno de los afectados por los incendios.



Frente a esta problemática, la comunidad pide soluciones concretas, ya que las quemas en estas áreas son recurrentes, afectan al bosque seco y contaminan el ambiente de la ciudad.



¿De quiénes son estos lotes? ¿Quiénes ocasionan este tipo de incendio? ¿Hay sanciones? Son las preguntas que se plantea la comunidad porque hasta ahora no se han adoptado medidas contundentes para frenar la situación.



“Son lotes desocupados, cuyos propietarios no les hacen el correspondiente mantenimiento o limpieza preventiva. En este sector la vegetación ha crecido, está reseca y se convierte en un material altamente combustible, por lo que puede incinerarse con facilidad”, recalcó uno de los bomberos que ha venido atendiendo los incendios desde el año anterior.

Incendio en Valledupar Foto: Redes sociales

Extraoficialmente se conoció que cuatro propietarios de estos terrenos están plenamente identificados por la administración municipal, a los cuales se les aplicará el comparendo y sanciones respectivas.



“Al parecer, son estrategias de los mismos propietarios para limpiar sus lotes. A ellos les representa menos costoso una sanción, que equivale aproximadamente a unos 400 mil pesos. Estas personas deben mantener limpio estos terrenos, son conscientes de la contaminación ambiental que generan y siguen repitiendo este tipo de acciones”, recalcó un funcionario de la alcaldía.



Incendio en Valledupar. Foto: Instagram @bomberosdevalledupar

El cuerpo de bomberos voluntarios de Valledupar instó a las juntas de acción comunal a fortalecer labores preventivas, y que contribuyan a la limpieza de los sectores afectados.



“El clamor es que la ciudadanía se una a estas tareas preventivas. Cuando se presente estas situaciones, llamar inmediatamente a las autoridades o advertirle a la persona el peligro que puede ocasionar con alguno de estos actos y desalojarlos de estos sitios”, subrayó el organismo de socorro.



Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar