Los cuatro incendios registrados durante los últimos días han generado pérdidas cuantiosas y tienen en alerta a los armenios. En menos de una semana, se han presentado incendios en un apartamento, un local comercial y 36 casas ubicadas en asentamientos subnormales.

El más reciente se presentó en un edificio residencial del centro de Armenia. Al parecer, un cargador de celular generó un corto circuito y luego las llamas consumieron la totalidad de los enseres de un apartamento ubicado en el séptimo piso.



Un día antes, otro incendio acabó con un local comercial del centro de la ciudad. El establecimiento quedó completamente calcinado.

Cuatro días atrás, 36 viviendas de los barrios Milagro de Dios y Porvenir fueron consumidas por las llamas. No se registraron personas fallecidas, pero sí dos lesionados por inhalación de humo y tres mascotas muertas.



Una semana antes, cuatro viviendas se incendiaron en otro barrio del sur de Armenia. Más de 20 personas quedaron damnificadas en el barrio Portal del Edén.



El comandante Bomberos Oficiales de Armenia, capitán Édgar Arenas, señaló que se deben evitar las actividades que ponen en riesgo tanto a las personas como a sus viviendas.



“Se debe hacer un buen uso del gas propano y del gas natural, y si ven alguna fuga deben avisar inmediatamente a las empresas competentes. No dejen niños solos en viviendas, no pongan elementos sobre superficies calientes porque ponen uniformes detrás de neveras y se genera calor y se ponen en riesgo. Les prenden velas a los santos y aunque nos dicen que las ponen en un plato con agua eso no previene el incendio, es mejor no hacer eso”, dijo el capitán.

Y agregó que han evidenciado en algunas viviendas que “cuando se les acaba el cilindro de gas propano prenden una vela y se la ponen por debajo, supuestamente para activar el gas y eso ha generado incendios. Aireemos los apartamentos y permitamos que ingrese el aire porque se puede acumular el calor en las viviendas”, señaló Arenas.



Hasta el momento, esta serie de incendios solo han dejado una víctima fatal. Se trata de una joven de 16 años de edad, quien murió producto de las quemaduras tras una conflagración que se presentó en su apartamento, en el occidente de Armenia.



Aunque la menor había logrado salir ilesa del apartamento, decidió regresar por su mascota, pero en ese momento quedó herida. Pese a que sus vecinos la auxiliaron, la joven falleció en un centro asistencial.



En lo que va corrido del año, se han presentado ocho incendios que han dejado a casi 300 personas damnificadas y 77 viviendas destruidas.

ARMENIA