Atención: se reactivó el incendio forestal en el Parque Nacional Natural El Cocuy

Tras varios días de intensa lucha por parte de personal de tierra, guardia indígena, bomberos y miembros de Parques Nacionales Naturales, el incendio en el Parque Nacional Natural El Cocuy se volvió a activar.



Las llamas se registran específicamente en la jurisdicción de la vereda Tapias, en el municipio de Chiscas, Boyacá.



La particularidad del terreno ha causado distintas problemáticas al momento de atender esta emergencia, debido al difícil acceso que ha imposibilitado movilizarse por tierra al lugar, lo que lleva a depender en gran medida del apoyo aéreo.



(Además: Hay 12 incendios forestales activos en el país: bomberos siguen luchando con las llamas)

Las aeronaves han realizado más de 60 descargas de agua desde el pasado viernes 26 de enero, sin embargo, esto no ha sido suficiente para controlar las llamas en su totalidad.



A esto se suma el difícil acceso por tierra el cual, para llegar al lugar exacto de la emergencia, se puede tardar hasta tres días y medio.



El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, habló con EL TIEMPO y se refirió a la emergencia que se ha extendido por varios días, así como las medidas para atender la situación.



(También: Bucaramanga está en calamidad pública por incendios forestales)

¡Atención! Se reactivó incendio forestal en el Parque Nacional Natural El Cocuy 🔥



Al parecer las más recientes descargas que hicieron los organismos de socorro no alcanzaron a liquidar todos los focos que se mantenían más ocultos.



La conflagración se reporta en jurisdicción… pic.twitter.com/czSb0exrb1 — NCT NOTICIAS (@NCTNOTICIAS) January 28, 2024

"En este momento tenemos un grave incendio en El Cocuy, que fue reportado el 26 de enero, el 27 entramos con apoyo aereo de dos aeronaves, el 28 no se pudo por nubosidad, ayer 29 intentamos pero por problemas meteorológico no lo logramos, hoy parece que sí es posible", informó el mandatario.



Para atender el incendio forestal se destinarán dos avionetas para hacer descargas de agua, así como un helicóptero que traerá personal a tierra, entre estos se unirán a la labor miembros de la Guardia Indígena, bomberos y personal de Parques Nacionales Naturales.



(Lea: En Buenaventura racionan el agua por horas tras intensa sequía)

"No hemos podido cuantificar el nivel de afectación de hectáreas. No tenemos información oficial. Pero según me informan las autoridades indígenas, dicen que podrían ser más de 100 hectáreas", agregó el gobernador Carlos Amaya.



El mandatario tuvo una reunión este 30 de enero junto a Sala de Crisis Nacional, la Dirección Nacional de Gestión de Riesgo y el Ministerio de Ambiente, en la que se acordaron nuevas medidas para atender esta situación.

Hoy, tendremos dos avionetas, helicóptero, personal en tierra e integrantes de la guardia indígena U’wa, atendiendo el incendio en el PNN El Cocuy.



Gracias también a Parques Nacionales por su decidido apoyo y al cuerpo de bomberos de Macaravita (Santander).



Además, solicitamos… pic.twitter.com/bk3gT7z3NR — Carlos Amaya 🌻 (@CarlosAmayaR) January 30, 2024

"Espero que con las decisiones y acciones que vamos a hacer el día de hoy podamos controlar el incendio terminando la tarde", concluyó Amaya.



(Le puede interesar: La sequía golpea duro a por lo menos 100 municipios del Caribe colombiano)



Este parque nacional es considerado una de las reliquias ambientales más preciadas de Colombia, abarca más de 300.000 hectáreas y es el hogar de múltiples picos nevados, lagunas glaciares y vastos páramos, así como una vasta biodiversidad de fauna y flora que hoy se ven amenazadas por las altas temperaturas que se registran en todo el país, y las llamas que se propagan.

Santiago Andrés Venera Salazar

Redacción NACIÓN

EL TIEMPO