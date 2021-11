Momentos de tensión por incendio en refinería de Cartagena

Momentos de pánico comenzaron a vivir trabajadores y habitantes cercanos a la Refinería de Cartagena durante la madrugada de este jueves. Fue un poco antes de las 6:00 de la mañana cuando una fuerte llama se vio en el complejo industrial, ubicado en el sector de Mamonal.

Este fue el panorama vivido en #Cartagena con el incendio en la refinería. pic.twitter.com/tGrWym6rC1 — Wilhelm Garavito (@wilhelm656) November 11, 2021

“Durante el incidente no se registraron afectaciones a las personas. La operación de la Refinería no se vio afectada y el evento no afecta el suministro de combustible al país”, comunicó un portavoz de Ecopetrol.



Las causas del incendio todavía son materia de investigación y se espera una explicación de parte de Ecopetrol a la ciudadanía.

CARTAGENA

Más noticias de Colombia

Rebrote de covid-19 amenaza con dañar las fiestas en Barranquilla

Un turista francés fue asesinado en cabaña de El Rodadero

Cartagena comienza fumigación masiva para frenar el dengue