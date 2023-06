Un equipo técnico de la corporación ambiental Coralina conformado por cinco profesionales (entre biólogos, ecólogos e ingenieros) emprendió labores de inspección y verificación de afectaciones en el Parque Natural Regional The Peak y demás zonas alcanzadas por el incendio forestal en Providencia.



Según cálculos preliminares, más de 41 hectáreas de bosque natural fueron arrasadas por las llamas.



De acuerdo con Nacor Bolaños, coordinador de Áreas Protegidas de la entidad, producto de la situación que se conoció el 26 de mayo se han venido adelantando acciones con personal tanto de Coralina Providencia como la sede principal en San Andrés.



Según explicó, también se han sumado grupos de trabajo del Sistema de Información Geográfica, quienes apoyados con los drones de la autoridad ambiental, hicieron un sobrevuelo sobre el área para determinar el grado de afectación.



Incendio forestal en Parque Natural Regional The Peak y demás zonas alcanzadas en Providencia. Foto: Instagram: @corpcoralina

“Ahora, lo que estamos haciendo en este momento es una evaluación post quema, empleando, entre otras, la metodología ‘Edana’ (Evaluación de Daños y Necesidades Ambientales) del Ministerio de Ambiente, usada en este tipo de eventos”, detalló el biólogo.



Adicionalmente comentó, que se trata de una evaluación rápida de los impactos que generados por la quemas, para indicar que quedó, que logró sobrevivir, y qué animales resultaron afectados.



Las labores de los bomberos siguen en algunos focos activos y también se está rescatando a la fauna del lugar. Foto: Dirección Nacional de Bomberos

Se registran cambios en la vegetación de Providencia

Hay especies de rápido crecimiento, que son las que nos muestran a veces ese verdor; sin embargo en estos momentos de sequía se observan especies especialmente arbustales que en esta época están secos

TWITTER

Bolaños recalcó que se requieren unas medidas de acción para enfrentar lo que está sucediendo en Providencia, puesto que después del huracán algunos factores naturales cambiaron; por ejemplo, la cobertura vegetal tal y como era conocida se perdió en un 95 %, y si bien se ha venido recuperando, no es la misma que existía previamente.



“Hay especies de rápido crecimiento, que son las que nos muestran a veces ese verdor; sin embargo en estos momentos de sequía, se observan especies especialmente arbustales que en esta época están secos, sin hojas, y obviamente se prenden muy fácil”, enfatizó.



Para finalizar, el coordinador manifestó que estarán hasta el próximo domingo realizando salidas de campo para evaluar no sólo la zona de The Peak (que es administrado por Coralina), sino todo el área afectada en marco de la jurisdicción ambiental. Se espera tener resultados más precisos en las próximas semanas.



Ideam advierte que continuará tiempo seco en San Andrés



El Ideam advirtió que se esperan precipitaciones en la región Caribe, a excepción de la zona del Archipiélago, donde se prevé tiempo seco con cielo entre ligero y parcialmente nublado.

DUVÁN ÁLVAREZ

Redacción NACIÓN - EL TIEMPO

*Con información de El Isleño