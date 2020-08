Un cigarrillo habría causado incendio en Parque Nacional los Nevados

Un cigarrillo arrojado a una zona de pastos habría sido la causa del incendio que se registró en la noche de este martes, 18 de agosto, en el Parque Nacional Natural los Nevados. En la zona había sembrados frailejones, la planta encargada de la producción de agua en los páramos.



“Se presume que fueron entre dos y tres hectáreas afectadas. Por el momento no se conoce la razón exacta de la conflagración porque todo está muy quemado para identificar algo, pero se presume que una persona pasó por la zona y arrojó un cigarrillo”, indicó Félix Ricardo Giraldo Delgado, director de la Jefatura de Gestión del Riesgo de Caldas.



El incendio, que se registró entre el Cerro del Gualí y la vereda el Sifón de Casabianca (Tolima), que comunica con el municipio de Murillo (Tolima), fue controlado a altas horas de la noche con el apoyo de 17 unidades de bomberos de los municipios de Manizales y Villamaría, seis voluntarios de la Defensa Civil, soldados del Ejército, funcionarios del Parque Nacional de los Nevados y campesinos del sector.



Nuestro personal @BomberManizales atiende a esta hora incendio forestal en el Parque Nacional Natural los Nevados, la zona afectada no hace parte de nuestra jurisdicción, sin embargo duele incendio que ha arrasado con cerca de 1 hectarea de flora nativa: frailejones y pajonales. pic.twitter.com/RlxtVrE5f9 — Carlos Mario Alcalde (@Alcalde_Verde) August 19, 2020



“Las llamas se expandieron debido a que en los últimos días no se han presentado lluvias en el sector del parque, lo cual hace que esta vegetación pierda su humedad, que se reseque fácilmente y la haga más susceptible a los incendios de cobertura vegetal. Fue gracias a su rápida reacción que se lograron apagar las llamas en los tres focos de incendio que se habían reportado” añadió Giraldo.



De acuerdo con el funcionario, el incendio se inició a bordes de la carretera y no alcanzó a llegar a la parte alta de las montañas, que es donde se encuentra la mayor parte de frailejones, una de las especies de plantas más importantes de este ecosistemas.



Ante los daños que han sufrido los frailejones en todos los páramos de Colombia, en este PNN se adelantan varias siembras que buscan repoblar las partes altas de las montañas.



Hasta julio de este año, un pelotón de Batallón Ayacucho -con sede en Manizales- había sembrado ya 2.000 de estas plantas en el cerro Gualí, por lo que las autoridades ambientales piden a la comunidad que informen a los organismos de socorro ante cualquier conato de incendio y que eviten las quemas controladas que pueden causar grandes daños a estos entornos naturales.



Cabe anotar que este no es el primer incendio que se presenta en años recientes en el Parque, en mayo de 2019 otra conflagración en el cerro El Recreo consumió cerca de seis hectáreas de zonas verdes afectando también a flora y fauna presentes en el área.



MANIZALES