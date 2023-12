Incendio en Neiva: Michelle tenía lista su fiesta de 15 años y falleció faltando 7 días

Sollozando y con el corazón destrozado, don Farid Lizcano recuerda los últimos minutos que pasó con su nieta adorada Michelle Lizcano Sánchez, quien murió, junto a su madre, dos hermanos y otros cuatro miembros de su familia, en el incendio estructural que se presentó a la una de la madrugada del 15 de diciembre en una casa del barrio Santa Isabel, en Neiva, Huila.



En la mañana de ese día su nieta lo visitó en su casa muy contenta, sonriente, y le entregó la tarjeta de invitación a la fiesta de sus 15 años que estaba lista para el próximo 22 de diciembre.

Don Farid Lizcano, un huilense de 63 años, no olvida las palabras ni el tono sencillo de la voz de su nieta Michelle, quien lo abrazó y le dijo: “Abuelito, no me falles, tienes que acompañarme a la fiesta de 15, haces parte de mis invitados especiales, te espero con los brazos abiertos para que bailemos juntos el vals”.



“Me abrazó fuerte, me dio un beso, y se fue a seguir entregando las invitaciones a la familia y a definir detalles de su traje de 15 años”, dijo don Farid.



Incendio en vivienda de Neiva en el que murieron ocho personas. Foto: Redes sociales

La recuerda cada minuto como una niña alegre e inteligente que sobresalía en el colegio Santa Librada, de Neiva, donde el año entrante cursaría el grado 11.



“Era una excelente deportista, adoraba el patinaje, su papá, Ronald Lizcano, le había regalado unos patines que llevaba a todos lados y hasta participó en campeonatos en los que sobresalió con triunfos para Huila”, aseguró.



En ese fatídico incendio también murieron asfixiadas por inhalación de humo, Diana Sánchez, de 40 años, madre de Michelle, de Brayan Lizcano Sánchez, 17, y Mathius Sánchez, un niño de 5 años. De la lista de fallecidos también hacen parte José de Jesús Payares, el compañero de Diana, así como Orlando Mauricio Sánchez, 35; Laura Sofía Joven Murcia, 17, y Marleny Gutiérrez Cardoso, de 64.



“Mi nieta Michelle, a veces, dormía con su mamá en la casa que se quemó, pero en otras oportunidades dormía con su papá Ronald, quien no convivía con la señora Diana Sánchez”, señaló don Farid Lizcano.



Diana Sánchez con sus hijos Michelle, Brayan y Mathius Foto: Archivo familiar

De este caso también habló Orlando Sánchez Charry, el padre de Diana Sánchez, quien, con sus vecinos del barrio Santa Isabel, trataron de apagar, con baldes y ollas, el incendio que al final consumió por completo la vivienda y unas 8 motos que se chamuscaron en una sala amplia de la vivienda.



Cuando Orlando Sánchez llegó al sitio, las llamas estaban muy avanzadas, había candela por todos lados, y la casa de rejas, con techos en machimbre, permanecía bien cerrada con candado.



“Los 8 miembros de la familia murieron asfixiados y con leves quemaduras en sus cuerpos. Fueron hallados en el baño de la casa, donde buscaron refugio al ver que las llamas les impedían salir a la calle para ponerse a salvo”, aseguró Sánchez.



Las autoridades reportaron que investigan las causas, pero en el barrio los vecinos de esta familia aseguran que las llamas se habrían podido originar por un corto circuito, la explosión del gas domiciliario o por una veladora encendida cerca de las motos.

FABIO ARENAS

Para EL TIEMPO

NEIVA