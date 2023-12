'Me dijeron que toda mi familia estaba muerta': abuelo de víctimas de incendio en Neiva

Totalmente consumida por las llamas quedó una vivienda del barrio Santa Isabel, en el sur de Neiva, Huila, pero la tragedia no paró ahí.



Dentro del inmueble fueron encontrados 8 miembros de una misma familia que fueron trasladados al Hospital Universitario, donde llegaron sin vida por las quemaduras e inhalación de humo.



En el incendio estructural murieron Diana Sánchez Gutiérrez, sus hijos Brayan, 16, y Laurent Michelle Lizcano Sánchez, quien cumpliría 15 años el próximo 22 de diciembre.



También murieron José de Jesús Payares Villanueva, Laura Sofía Joven Murcia, Marleny Gutiérrez Cardozo, Orlando Mauricio Sánchez y Mathuis Andrés Payares Sánchez.

Farid Lizcano, abuelo de los dos adolescentes fallecidos, se enteró de la tragedia a las 2 de la madrugada y de un salto salió de la cama, pero, al llegar encontró su casa totalmente quemada.



“Me llené de nervios, de mucho dolor y en medio del humo que salía del interior de la casa corrí hacia el hospital Universitario de Neiva para buscar a mis nietos pues ya los habían trasladado, pero en la entrada me dijeron que toda la familia estaba muerta, que ninguno había sobrevivido", afirmó Lizcano.



#Video imágenes del estado en el que quedó la vivienda ubicada en el sur de #Neiva dónde se registró el incendio estructural que cobró la vida de 8 personas; 5 adultos y tres menores de edad. @CaracolRadio pic.twitter.com/E5MUxPzvR8 — Carac⭕l Radi⭕ Neiva (@Caracol_Neiva) December 15, 2023

Quien sí logró entrar a la una de la mañana a la vivienda fue su hijo, Ronald Lizcano, padre de los dos adolescentes fallecidos, quien vive cerca del barrio Santa Isabel.



“Mi hijo está muy triste, muy mal, destrozado, no quiere hablar con nadie, pero me contó que al ingresar a la casa encontró, dentro de un baño que tenía la ducha abierta, a varias personas prácticamente sin vida”, aseguró Farid Lizcano.



“Otros trataron de salir por la parte posterior de la casa, pero murieron en un patio, creo que 7 personas murieron asfixiadas por inhalación de humo y una más por quemaduras en todo su cuerpo”, agregó.



La pregunta que don Farid se hace es, ¿Por qué la familia Lizcano Sánchez no salió a la calle para escapar de las llamas?



Incendio en Neiva. Foto: Redes sociales

“Yo no entiendo por qué no corrieron hacia la calle y varios prefirieron meterse al baño”, dijo y, al tiempo, señaló que en la entrada fueron halladas al menos 8 motocicletas quemadas las que, posiblemente, impidieron que la familia evacuara a tiempo la vivienda.



Señaló que Diana Sánchez y su esposo, cuya identidad no ha sido precisada, eran una pareja dedicada al préstamo de dinero a varios clientes en la ciudad de Neiva, donde eran ampliamente conocidos.



“Ellos vivían de los préstamos de plata, al esposo de Diana le decíamos Costeño”, dijo.

#Neiva Incendio estructural en el sur de Neiva, barrio Santa Isabel deja por lo menos cuatro personas afectadas, entre los cuales se encuentran dos menores de edad. pic.twitter.com/n9S7lHLXjL — Carac⭕l Radi⭕ Neiva (@Caracol_Neiva) December 15, 2023

Imágenes de videos captados en la madrugada dejaron ver el momento en que ciudadanos y el cuerpo de bomberos rescataron varios cuerpos que fueron llevados de inmediato al Hospital de Neiva, labor en la que colaboraron algunos vecinos de esta familia de prestamistas de dinero.



“Los bomberos rescataron a los menores de edad y luego a los adultos, pero yo los vi a todos asfixiados por la acción del humo pues el incendio duró largo tiempo”, afirmó un habitante del barrio Santa Isabel.



Las investigaciones ya comenzaron, pero las autoridades afirmaron que entre las causas figuran eventos como un corto circuito, una veladora que se quedó encendida y una explosión del gas domiciliario.



(Lea: Incendio en Turbaco deja tres vehículos destruidos y afecta parcialmente otro)



Armando Cabrera, secretario de Gestión del Riesgo, señaló que el incendio comenzó a las 12:48 de la madrugada del 15 de diciembre y minutos después fue atendido por el cuerpo de bomberos con 4 máquinas potentes que liquidaron las llamas tras un arduo trabajo.



Confirmó que, efectivamente, los bomberos hallaron al menos 6 motocicletas dentro de la casa y eso generó riesgo latente pues bloquearon la puerta principal de la vivienda.



“Las causas serán investigadas para precisar qué fue lo que ocasionó esta tragedia que enluta a todos los habitantes de Neiva”, dijo el funcionario.

Fabio Arenas

Para EL TIEMPO