Santa Marta amaneció este 7 de diciembre con las consecuencias lamentables de un incendio ocurrido en el Mercado público. Hasta el momento las autoridades indican que 15 locales comerciales quedaron convertidos en cenizas durante la madrugada.

Los vendedores de la zona de pescadería, verduras y carnes, quienes iniciaban su día laboral, fueron los que se dieron cuenta de la repentina conflagración, que en cuestión de minutos se expandió por una buena parte de la galería comercial.



De inmediato avisaron a las autoridades e intentaron con sus propios esfuerzos apagar las llamas.



Varias unidades de bomberos se trasladaron al lugar y atendieron la emergencia. Al final fue poco lo que se pudo hacer por salvar la mercancía y pertenencias que permanecían en los establecimientos.

En instantes todas las mercancías que estaban en los locales fueron consumidas por las llamas. Foto: Cortesía Juan Tapia

“Todo lo que nos costó conseguir durante años de sacrificio se perdió en minutos”, dijo Osneider de la Hoz en medio de lágrimas, mientras veía con impotencia como había quedado reducido a cenizas su patrimonio familiar.



Uno a uno fueron llegando al sitio los comerciantes afectados al enterarse de lo que sucedió. Ninguno lo podía creer.



“Ayer todo el día y noche nos quitaron la luz y no pudimos trabajar bien. Las ventas fueron bajas, y hoy amanecemos con esta tragedia. No es justo”, expresó Yomaris Salcedo, quien asegura que se quedó sin la única fuente de sustento de su hogar.



Como ella, decenas de familias, ligadas a los propietarios y trabajadores de los locales, están desesperadas porque no saben cómo se recuperarán de esta millonaria pérdida.



“Muchos debemos parte de la mercancía a los bancos y pagadiarios. Ahora no sé cómo voy a pagarles, y lo peor como voy a darle de comer a mis hijos”, agregó otro comerciante.



Ninguno entiende cómo y en qué momento sucedió esta sorpresiva conflagración.

A la memoria de este gremio de comerciantes y a la ciudad en general que está conmocionada se le viene de inmediato a la mente el recuerdo del incendio también de grandes magnitudes que se presentó también en el mercado público en el año 2016.

¿Qué dicen las autoridades?

Jorge Lizarazo, director de la Oficina de Gestión del Riesgo y Cambio Climático del Distrito de Santa Marta, manifestó que se desconoce concretamente las causas de la emergencia. Hasta ahora todo parece indicar que se trató de un corto circuito ocasionado por las fuertes brisas.



“Se trató de un incendio estructural en el que se vieron afectados 15 locales de la galería comercial. Hasta el momento no podemos confirmar cual fue el motivo".



Precisó así mismo que los locales afectados eran usados para la venta de ropa, juguetería, accesorios de celular, entre otros productos para el hogar.

ROGER URIELES

Especial para EL TIEMPO

SANTA MARTA

