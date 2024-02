Gobernación de Boyacá confirma que incendio en Parque Nacional El Cocuy está controlado

Este 1 de febrero, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, anunció que el incendio forestal que se había propagado por varios días en el Parque Nacional Natural El Cocuy logró ser controlado.



Este objetivo se logró tras varios días de intensa lucha por parte de personal de tierra, comunidad indígena U’wa, bomberos y miembros de Parques Nacionales Naturales, así como las decenas de descargas de agua realizadas por dos helicópteros que atendieron la emergencia.



(Además: Habla rector de la U. de Antioquia tras polémica solicitud del gobernador Andrés Rendón)



Las llamas habían sido reportadas este 26 de enero, específicamente en la jurisdicción de la vereda Tapias, en el municipio de Chiscas, Boyacá.

No podemos bajar la guardia, pues el hecho que el incendio esté controlado, no quiere decir que las llamas se hayan extinguido por completo FACEBOOK

TWITTER

La particularidad del terreno fue el factor que más causó problemáticas al momento de atender esta emergencia, debido al difícil acceso que dificultó movilizarse por tierra al lugar, lo que lleva a depender en gran medida del apoyo aéreo.



También, la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres (Udgrd) informó que este martes se habían suspendido las descargas aéreas, debido a la alta nubosidad y las malas condiciones meteorológicas que impedían controlar el incendio.



(También: Entregan 10.000 litros de agua a comunidad indígena afectada por temporada seca)

“Luego de realizar un sobrevuelo en helicóptero se determinó que las condiciones no eran aptas. Por seguridad y debido a la compleja maniobrabilidad de las aeronaves, se optó por cancelar la operación y retomarla hoy”, explicó Jaisson Carreño, director de la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Gracias a Dios por la lluvia en Chiscas y otros municipios de nuestro Boyacá.



¡Bendición para nuestro querido departamento! 📹@NCTNOTICIAS pic.twitter.com/zdbJHibSo8 — Carlos Amaya 🌻 (@CarlosAmayaR) February 1, 2024

Carlos Amaya, por su parte, destacó la importancia de las 66 descargas de agua que se realizaron este sábado 27 de enero para lograr contener la emergencia, así como otras 12 que se efectuaron este lunes.



(Lea: Ojo en Cali: estos son los productos que subirían de precio por el fenómeno de El Niño)



“Estas acciones surtieron efecto. Sin embargo, no podemos bajar la guardia, pues el hecho que el incendio esté controlado, no quiere decir que las llamas se hayan extinguido por completo”, apuntó el director.



Las autoridades monitorean satelitalmente la región y por el momento no se reportan focos de calor en este importante parque natural del departamento de Boyacá.

¡Atención! Se reactivó incendio forestal en el Parque Nacional Natural El Cocuy 🔥



Al parecer las más recientes descargas que hicieron los organismos de socorro no alcanzaron a liquidar todos los focos que se mantenían más ocultos.



La conflagración se reporta en jurisdicción… pic.twitter.com/czSb0exrb1 — NCT NOTICIAS (@NCTNOTICIAS) January 28, 2024

Los daños ocasionados tras la conflagración en el parque El Cocuy aún no han logrado ser cuantificados, sin embargo, datos preliminares estiman que se habrían afectado alrededor de 200 hectáreas de vegetación nativa.



(Le recomendamos: Bucaramanga tiene deuda pública de más de 400 mil millones de pesos: este es el informe)



Pese a que este incendio logró ser controlado, la Udgrd informó que actualmente aún se encuentra activa otra conflagración en el municipio de Chita.



Este parque nacional es considerado una de las reliquias ambientales más preciadas de Colombia, abarca más de 300.000 hectáreas y es el hogar de múltiples picos nevados, lagunas glaciares y vastos páramos, así como una vasta biodiversidad de fauna y flora que están siendo afectadas por las altas temperaturas que se registran en todo el país, y las llamas que se expandieron a lo largo de 5 días.

Santiago Andrés Venera Salazar

Redacción NACIÓN

EL TIEMPO