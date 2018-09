Pánico por incendio en desfile de la Feria de Bucaramanga

Los asistentes al típico desfile de carrozas de la Feria de Bucaramanga vivieron este sábado momentos de pánico cuando uno de los vehículos que finalizaba su recorrido, en el sector de la Puerta del Sol, sobre la carrera 27, sufrió un grave incendio.

El hecho, que fue atendido por el equipo de bomberos de la capital santandereana, no dejó muertos ni heridos de consideración.



“Hubo un accidente, como suele ocurrir en cualquier evento. Afortunadamente la acción de los equipos de socorro fue oportuna y no dejó víctimas de ninguna naturaleza (…) Es más el escándalo, el fuego, el espectacularidad del hecho. Este incidente no puede opacar el comportamiento ejemplar de los bumangueses que nos acompañaron en este desfile”, indicó Néstor Rueda, director del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga.



De acuerdo con el reporte de las autoridades, la emergencia se produjo en el momento en que una antorcha cayó sobre una superficie de icopor, facilitando la propagación de las llamas. Las figuras transportadas por el automotor quedaron reducidas a cenizas.



CÚCUTA