Incendio en Bucaramanga deja 1 muerto y 6 heridos

La celebración de Navidad en Bucaramanga se empañó dos días después, tras un incendio ocurrido en un establecimiento comercial ubicado en la zona centro de la ciudad, el cual dejó un saldo de 1 muerto y 6 heridos, sumado a grandes pérdidas económicas.

Se trata de una fábrica de muebles ubicada sobre la carrera 17 con calle 30 que, por causas que aún no son establecidas por las autoridades, desató un voraz incendio que despertó el pánico en quienes habitaban la edificación y los ciudadanos de a pie que rondaban la zona; algunos, según el bombero Néstor Ramírez, “en vez de ayudar estaban robando, sacando colchonetas y cosas así”.



De acuerdo con el bombero Ramírez, “fue difícil, la gente no colabora. Cuando llegamos, el incendio estaba declarado y encontramos gente del tercer piso tratando de lanzarse, así que les pedimos calma”, indicó.



15 hombres y varias máquinas fueron necesarias para controlar el incendio que, tras casi seis horas de trabajo, no alcanzó a ser catalogado por grande. “En sí el incendio no es mucho, es rápido, el problema es lo que sigue, el protocolo de las entidades que llegan”, refirió el bombero Ramírez.

No obstante, seis personas tuvieron que ser trasladadas en ambulancia al Hospital Universitario de Santander, mientras que una fue hallada sin vida y completamente incinerada en el lugar de los hechos.



“Cuando estábamos en la remoción de escombros, un compañero me llama a revisar una cosa que encontró y vemos un cuerpo calcinado. Pido a la autoridad competente, en este caso la Fiscalía, para que hagan el ingreso. (…) Hicieron el levantamiento y retiraron el cuerpo”, relató el bombero.



Tras verificar que no hubiesen quedado focos, a eso de las 5:51 de la tarde declararon el incendio como controlado.





