Un incendio de grandes proporciones acabó con diez edificaciones en Bocas de Satinga, cabecera del municipio de Olaya Herrera, en la Costa Pacífica de Nariño.



El hecho se registró a las 2:40 de la madrugada de este lunes en la calle primera de la localidad, donde en los últimos años se habían instalado varios negocios y almacenes.



Según la información suministrada por el abogado y dirigente político Germán Cifuentes las llamas destruyeron en su totalidad los establecimientos comerciales.



“Si fue impresionante, como unas diez construcciones se incendiaron, son de propiedad de gente que trabajaba en el comercio”, indicó.



“No, por fortuna no hubo muertos ni heridos, solo un señor que lo habían llevado a Tumaco para la atención médica, pero iba muy mal, él se cayó por salir rápido del lugar”, aseguró.



Como todas las construcciones se hicieron con madera, las llamas las acabaron por completo en cuestión de minutos, a pesar de los esfuerzos que hicieron los miembros del Cuerpo de Bomberos con la ayuda de algunos vecinos.



Aún se de desconocen las causas que originaron el incendio, “pero dicen que al parecer hubo un corto circuito”, anotó.



Explicó que la comunidad no ha querido entender los riesgos que tiene la instalación de cables sin el conocimiento necesario, “pero la verdad no son cables de buena calidad ni las conexiones son las apropiadas”.

Entre los establecimientos afectados hay ventas de bebidas, abarrotes y mercancías varias que fueron consumidas por las llamas.



Solo a las 5:00 de la madrugada se logró superar la conflagración, que despertó a todos los habitantes del pueblo.



Las autoridades ahora tratan de cuantificar el monto de las pérdidas materiales que arrojó este incendio.

MAURICIO DE LA ROSA

PASTO