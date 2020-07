Cronología de la tragedia que enluta al humilde pueblo de Tasajera

El humilde corregimiento de Tasajera, en Puebloviejo, Magdalena, está de luto por la muerte de 7 personas quienes quedaron calcinadas este lunes luego del volcamiento e incendio de un camión que transportaba gasolina.



Además, otras 43 personas resultaron heridas por la explosión, la cual ocurrió cuando intentaban rescatar en pimpinas el combustible que había en el vehículo.



Sobre la tragedia hay dos hipótesis. Por un lado está la versión que entregó el conductor del camión, quien salió ileso, y que asegura que a la altura del kilómetro 47 de la Troncal del Caribe, vía que comunica a la Costa con el interior del país y que atraviesa el parque Isla de Salamanca, se le apareció un caimán y, al tratar de esquivarlo, el vehículo quedó sin control y se volcó sobre un costado de la carretera.



Las autoridades locales también contemplan que se pudo tratar de un microsueño del conductor, lo que provocó que el camión perdiera el control y se volcara.



El accidente se registró sobre las 7:30 a. m. de este lunes, cerca al peaje de Tasajera, lo que de inmediato llamó la atención de habitantes de este pueblo de pescadores que en pocos minutos llegaron con tanques, pimpinas y baldes a sacar el combustible del camión cisterna.

Esto ocurría minutos antes de la tragedia. Foto: Fred Amado Jiménez

Justo cuando había un gran número de personas, una falla mecánica del vehículo habría ocasionado la chispa que generó el incendió. También se investiga si alguien habría manipulado la batería del camión, al parecer para llevársela, lo que podría ser otra de las causas de la conflagración.



Uno de los policías que atendió el accidente aseguró que se “insistió a la ciudadanía que se retirara, pero se nos vinieron encima, así que no tuvimos otra opción que retirarnos. Casi que segundos después vimos de lejos como se prendía en llamas el camión y la gente gritaba desesperada”.



En el lugar había 11 policías. Estos, según el Coronel Óscar Solarte, comandante a cargo del sector, no pudieron evitar la aglomeración en torno al camión.



“Como se evidencia en videos, nuestros policías arriesgaron sus vidas al estar muy cerca del camión insistiéndole a la gente que se retirara porque lo que hacían era peligroso. Lastimosamente ninguno obedeció la solicitud de las autoridades y por el contrario más individuos se exponían”, indicó el alto oficial.



Las imágenes de la tragedia son desgarradoras. Unos gritaban mientras corrían prendidos en llamas, otros –sin ropa– trataban de llegar a las aguas de la Ciénaga Grande. Mientras que algunos, con sus pieles despellejadas, pedían auxilio o caminaban al centro de salud de Puebloviejo.



En el lugar quedaron calcinadas las siete víctimas; al lado, hechas cenizas, las motos en las que los esperaban cuando fueron sorprendidos por las llamas.



Los 43 heridos fueron trasladados a hospitales de Ciénaga, Santa Marta y Barranquilla. Seis de estos estaban en condiciones delicadas y, hasta la noche de este lunes, luchaban por su vida.

La conflagración alteró el orden en la vía que comunica a los departamentos de Atlántico y Magdalena. Foto: Archivo particular

Un pueblo abandonado

La tragedia ocurrió en uno de los pueblos más pobres del Caribe colombiano. La situación es tan difícil que, según los habitantes, hay quienes están atentos a cuanto camión se voltee o quede varado para obtener algo de su mercancía.



“Aquí muchos amanecen a veces esperando que se voltee un carro cargado con comida, para solucionar el problema en su casa”, cuenta Fred Jiménez, un residente en Tasajera, quien realiza un trabajo audiovisual en el cual documenta la problemática social del pueblo. “Nos estamos muriendo de hambre. Hay días que lo único que podemos tener es lo que nos da la carretera”, añade.



quemados en Tasajera Foto: Vanexa Romero - EL TIEMPO

En Tasajera, por tradición, sus habitantes son pescadores, pero los problemas ambientales y la sobreexplotación pesquera obliga a muchos a buscar otra forma de subsistencia, puesto que no hay empresas.



Alberto Pérez, uno de los sobrevivientes, no sabía cómo pudo haberse salvado, por unos segundos, de resultar quemado junto a decenas de personas.



Este habitante de Puebloviejo se encontraba vendiendo refrescos en la vía cuando supo del accidente del camión. Con un amigo, tomó una moto y se dirigió al lugar, cuando se acercaba al camión se produjo la conflagración. “Vi el infierno de cerca”, sentenció.

“Fue impresionante escuchar a la gente gritando mientras corría de un lado a otro. Yo no sabía qué hacer. Solo se me ocurrió ponerme en la mitad de la carretera y pedirle ayuda a los conductores que se movilizaban a esa hora”, contó.



Este puebloviejero reconoce que en esta tragedia hubo responsabilidad de sus coterráneos. “Lastimosamente aquí hay mucha necesidad y las personas buscan aprovechar cualquier oportunidad”, señaló.



Fabián Obispo, alcalde de Puebloviejo, manifestó que se desconoce quiénes son las víctimas fatales, debido al estado en el cual quedaron los cuerpos, por lo que se avanza en un censo con los heridos y familias de Tasajera para establecer si hay allegados desaparecidos, lo que permitirá una aproximación a los fallecidos.



LEONARDO HERRERA y ROGER URIELES

Corresponsales de EL TIEMPO

Barranquilla y Santa Marta