Más de 400 hectáreas de bosque resultaron afectadas, tras un incendio forestal que se registró en el pie de monte de la Sierra Nevada de Santa Marta, entre Aguas Blancas, Mariangola y Villa Germania, corregimientos de Valledupar.



“El incendio se venía presentando desde el pasado miércoles, solo hasta la tarde de ayer, es que se hizo presente el cuerpo de bomberos”, resaltó el biólogo, Wilson Pérez Ascanio.

Juan Francisco Granado, corregidor de Mariangola, relató que las llamas se extendieron hacia otros sectores, lo que generó implicaciones económicas en la región, ya que las Haciendas ‘Santa Rita, de propiedad de José Matos y ‘El Carmen’ de José Alfredo Villazón, reconocidos ganaderos de esta zona del país, sufrieron efectos directos.



“Esas fincas están cerca a la vía nacional, son más susceptibles al fuego. Siempre se les queman los potreros. Otras personas también se ven afectadas ya que tienen cultivos de corte de pasto, palma africana y plantaciones forestales”, comentó Granados.



Las causas que ocasionaron el evento no han sido establecidas aún, sin embargo, los ambientalistas presumen que podría tratarse de la preparación de la tierra por parte de algunos parceleros o campesinos de estos sectores, que por estas épocas suelen quemar.



“Son eventos que todos los años se presentan y coinciden con la preparación de tierra para la llegada de las lluvias. También podría tratarse de otras causas, eso es lo que tienen que establecer las autoridades”, resaltó Pérez.



Este año también se han registrado incendios forestales en la Serranía del Perijá y corregimientos del norte de Valledupar.



Frente a este tipo de eventualidades, el Foro Ambiental del Cesar, denunció la falta de atención oportuna a este tipo de contingencias por parte de la institucionalidad.



Precisan que no existe una articulación adecuada, eficiente y efectiva para la atención y control a esta problemática que se genera de manera recurrente.



“Por los hechos que evidenciamos, no se tiene un plan de acción efectivo que dé resultados concretos, solo se quedan en anuncios y no se entregan reportes concretos de la gestión adelantada”, subrayó Pérez Ascanio, miembro del Foro Ambiental.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar