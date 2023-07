La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en compañía de la Armada Nacional y la Fiscalía General de la Nación logró la aprehensión de 2 contenedores con contrabando y de 2 vehículos que transportaban las mercancía, en las que iban las cajetillas.



El hecho que ocurrió en la ciudad de Cartagena, y se dio bajo la coordinación de la Subdirección de Apoyo en la lucha contra el delito aduanero y fiscal de la Dirección de Gestión de Fiscalización con el apoyo del Centro de Trazabilidad de la Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica.



Hombres del Batallón de Infantería de Marina No. 12 identificaron la mercancía.



"El resultado se dio cuando hombres del Batallón de Infantería de Marina No. 12 realizaban operaciones de registro y control, por lo que detectaron dos tractomulas que se movilizaban en la vía Mamonal - Gambote, al realizar el registro se logró identificar que la mercancía transportada no contaba con los documentos requeridos para su comercialización", explicó la Armada Nacional.



Al interior de los contenedores se pretendían transportar cerca de 1.021.330 cajetillas de cigarrillo ilegales.

Las cajetillas estarían avaluadas aduaneramente en $2.242'450.021 (dos mil doscientos cuarenta y dos millones, cuatrocientos cincuenta mil veintiún pesos).



En el segundo contenedor, habían cerca de 500.000 unidades de cajetillas con un valor de $1.045.266.650.



En el operativo se realizaron dos capturas por parte de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) alusivos al delito de contrabando.



De acuerdo con las investigaciones, el cargamento pertenecería a Grupos de Delincuencia Organizada vinculados con el retorno de activos del tráfico de drogas ilícitas.



"Cabe aclarar que el contrabando de cigarrillos es un delito que afecta directamente la captación de recursos destinados por los departamentos para la salud, educación y bienestar de la población en las diferentes regiones del país", sostuvo la Armada Nacional.

