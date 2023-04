Alerta en Valledupar tras la incautación de más de 800 botellas de licor adulterado. Durante las últimas semanas, se han confiscado más de 2.000 botellas.



El licor avaluado aproximadamente en 40 millones de pesos, no cuenta con las estampillas requeridas para su correcta comercialización. Autoridades presumen que serían comercializadas durante el Festival Vallenato.



El decomiso lo realizaron miembros de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) en coordinación con funcionarios de la Oficina de Rentas Departamental, en un establecimiento comercial de esta localidad.



(Además: Más condenas por corrupción para favorecer campaña de Oneida Pinto)

De acuerdo con el reporte de la policía, se confiscaron botellas de aguardiente, que, al no cumplir con los requisitos legales, podrían ser nocivas para la salud.



A comienzos de este año, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) incautó 1.200 botellas de licor adulterado. En el 2022 se confiscaron más de 3.000, cuyos establecimientos no aportaron documentos que acreditaran legalidad de su ingreso.



En este sentido recomendaron a propios y visitantes, verificar el producto antes de comprarlo. En lo posible, adquirirlo en sitios reconocidos que puedan garantizar su origen y legalidad.



(Les puede interesar: Pescador quiso salvar a su hijo y murieron ahogados en aguas de La Guajira)



Entretanto, la secretaría de salud municipal sancionó a nueve establecimientos que prestan servicio de vivienda transitoria (residencias-hoteles) ubicados en la Avenida Simón Bolívar de esta ciudad, ya que no cumplían las condiciones higiénicas.





Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valleduapar