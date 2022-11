En Valledupar estarían comercializando bebidas gaseosas y agua en mal estado.



La alerta se generó tras el decomiso de 5.300 unidades de bebidas gaseosas y agua por funcionarios de la secretaría de salud, en operativos de vigilancia y control sanitario, coordinado con funcionarios de Rentas Departamental y miembros de la policía nacional.



La comercialización de estas bebidas se viene realizando en diferentes establecimientos de la ciudad, entre ellos, bares, restaurantes, billares, cantinas, tabernas, discotecas, tiendas y expendios.



Ponen en riesgo la salud de los consumidores

El secretario de salud recalcó que estos productos ponen en riesgo la salud de los consumidores.



“El operativo más reciente fue el 31 de octubre, donde se decomisó 7.586 litros de bebidas gaseosas en condiciones higiénico sanitarias inadecuadas que podrían afectar la salud de los consumidores”, explicó Holmer Jiménez, secretario de salud municipal.



Las medidas se incrementarán en esta época, teniendo en cuenta que se aproximan las fiestas decembrinas, donde suelen adulterar los rótulos de fecha y vencimiento de algunos productos que se consumen durante estas celebraciones.



La entidad recomendó comprar en sitios confiables, no en ventas ambulantes, verificar que el empaque tenga el sello, la estampilla y la tapa en buen estado, revisar la etiqueta (si se destiñe, se borra o se despega, rechace el producto).



De igual forma, sugirió a los consumidores observar el contenido de la botella a contraluz: "si el color no es uniforme y si trae partículas extrañas en suspensión o sedimentos, no es para el consumo humano, desconfiar si la bebida que va a comprar tiene un precio muy inferior al del mercado", concluyó.





Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar