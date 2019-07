Inaugurado estadio de fútbol en Fundación (Magdalena)

Con una capacidad para más de 1.900 espectadores, grama sintética , graderías, dos graderías, camerinos para locales y árbitros, enfermería y cafetería, fue inaugurado el Estadio Rafael Castañeda Navarro de Fundación (Magdalena), tras ocho meses de arduo trabajo en construcción.





El corte de cinta para darle apertura al estadio y su puesta en funcionamiento lo realizaron el director de Coldeportes, Ernesto Lucena; la gobernadora del Magdalena, Rosa Cotes de Zúñiga; la alcaldesa de Fundación, Mallath Martínez y el ex arquero de la Selección Colombia, Faryd Mondragón.



“Con esta gran inversión que le hemos dado al Departamento desde este municipio que tiene que ser la esquina del progreso”, expresó la Gobernadora del Magdalena, Rosa Cotes.

Este es un escenario importante para Colombia, Fundación y todo el Magdalena, incluso decíamos con Faryd hace un momento que aquí podría entrenar y jugar el Unión Magdalena FACEBOOK

De igual manera, el director de Coldeportes, Ernesto Lucena manifestó su satisfacción por apoyar la construcción de estos escenarios: “cuando las cosas se hacen bien, con visión social, nos dan estas obran tan profesionales y estamos muy contentos de inaugurarlo al lado de la Gobernadora. Este es un escenario importante para Colombia, Fundación y todo el Magdalena, incluso decíamos con Faryd hace un momento que aquí podría entrenar y jugar el Unión Magdalena”, mencionó Lucena.

Rosa Cotes, Mallath Martínez, Faryd Mondragón y Ernesto Lucena. durante el corte de cinta. Foto: Archivo particular

Presentaciones artísticas por parte de niños y jóvenes engalanaron la cancha de fútbol y finalmente se realizó el saque de honor, el cual estuvo a cargo del ex arquero de la Selección Colombia, el mundialista Faryd Mondragón.



“La verdad es que esto es un privilegio para Fundación y para la región. Felicitaciones a la Gobernadora y a la Alcaldesa, esto es digno de admirar y de copiar, un gran ejemplo de cómo sí se pueden construir escenarios innovadores, a la altura de cualquier evento y con todas las garantías. Esta es la muestra de que se puede cumplir con los tiempos que se han prometido”, afirmó Mondragón.



La más emocionada con esta entrega por supuesto fue la Alcaldesa de Fundación Mallath Martínez quien le envió un mensaje a su pueblo para cuidar y aprovechar este escenario y además aprovechó su discurso para agradecer.



“No quiero dejar pasar la oportunidad para decirle gracias a la Gobernadora porque he sentido su apoyo, me ha ayudado a gestionar recursos importantes”, señaló la mandataria municipal.