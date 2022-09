En la impunidad sigue el crimen de Laura Melissa Caballero Montaño. La joven de 23 años fue hallada colgada por el cuello en el baño del apartamento 13B del edificio Calamarí, en Bocagrande el sábado 14 de agosto del 2021.



Los primeros testimonios fueron de un extranjero, quien acompañaba a la joven en el apartamento, y quien la había hallado colgada. El viajero dijo que se trató de un suicidio.



(Además: Fracasó revocatoria del mandato al alcalde de Aguachica, Cesar)

Sin embargo, hora después, la necropsia evidenció drogas dentro del cuerpo de la víctima y rastros de tortura: “Clonazepam, escopolamina (burundanga) y anfetaminas”, según medicina legal.



No obstante el extranjero sigue libre. ¿Feminicidio?

Interpol aún no lanza un llamado de alerta internacional



Facebook Twitter Linkedin

Laura Melisa Caballero Montaño hallada muerta, el pasado sábado 14 de agosto, en la habitación 13 B del edificio Calamarí Foto: archivo particular

Para la familia de la joven, este diagnóstico es una prueba suficiente de que a su hija amada le suministraron esas drogas para inhabilitarla y así evitar que se defendiera del brutal ataque al que presuntamente fue sometida.



Además, los testimonios del extranjero no convencieron nunca a las autoridades que atendieron el caso pues según el hombre, la joven se había colgado de la barra para la cortina del baño; elemento que, según las autoridades, no soporta el peso de un cuerpo humano.



Aún así el misterioso extranjero sigue libre por el mundo, y la Interpol aún no lanza un llamado de alerta internacional.



(Le puede interesar: Autoridades señalan a las disidencias como responsables de ataque en Tumaco)



Pero la familia va más allá y cuestiona la ética y responsabilidad de los uniformados del CAI de Bocagrande que atendieron ese sábado, a la 1:30 de la tarde, el llamado del extranjero.



El hombre no fue cobijado con ninguna medida cautelar por las autoridades en Cartagena, como principal sospechoso en el caso, además por encontrarse a solas con la joven. Por el contrario el extranjero, horas después del macabro hallazgo, salió del país y hoy ni la justicia colombiana ni los familiares de Laura Melissa saben del paradero del principal sospechoso.

Recuento de una tragedia

Facebook Twitter Linkedin

Laura Melisa Caballero Montaño hallada muerta, el pasado sábado 14 de agosto, Foto: archivo particular

Laura Melissa había llegado a Cartagena en el 2020, en medio de la pandemia a vivir con su hermano, quien residía desde hacía varios meses en el barrio Torices de la Heroica.



El hermano de Laura Melissa tenía contacto de tiempo atrás con aquel extranjero seductor, que presuntamente manejaba inversiones en la bolsa y compra de moneda digital través de la web. Un tema que de inmediato sedujo a la joven que se interesó por aprender de este novedoso negocio digital.



El hermano de la víctima le relató a la Fiscalía que Laura Melissa y el extranjero habían tenido un par de encuentros en el apartamento del hombre. Pues este argumentaba que era allí donde tenía sus computadoras especializadas y equipos para entrar en contacto con las grandes bolsas del planeta.



(Le puede interesar: Una de las víctimas de masacre en Barranquilla tenía prisión domiciliaria)



La última vez que se vieron fue la noche del viernes 13 de agosto, cuando Laura llegó al apartamento del extranjero porque este la había citado para seguir explicándole sobre el negocio de las inversiones con moneda digital.



Al siguiente día el cuerpo sin vida de la joven fue hallado en el lujoso apartamento.



La familia sigue exigiendo justicia y piden que el caso sea tratado como un feminicidio agravado por haber sido drogada, puesta en total estado de indefensión y ser asesinada.

CARTAGENA