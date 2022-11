Glorice González, mujer emprendedora del municipio de Guachené, norte del departamento del Cauca, cambió su manera de pensar. Sentía que ser mujer era una limitación.



“El ser mujer para mí era una limitación, pero ahora ya no lo es, porque sé que como mujer puedo salir adelante, puedo tener mi propio emprendimiento y puedo ayudar a que otras mujeres den todo lo que tienen”.



(También lea: Derrumbes, lluvias e inundaciones, tienen en alerta a Cauca y Valle)

Una situación similar vivía Anayibi Lerma, madre de tres hijos. Siempre pensó que una mujer necesitaba de un hombre para avanzar.

Mujeres emprendedoras en el Cauca Foto: Incauca Mujeres emprendedoras en el Cauca Foto: Incauca Mujeres emprendedoras en el Cauca Foto: Incauca

En el 2017, su hija perdió la vida en manos del hombre con que vivía. Anayibi quedó a cargo de sus dos nietos.



“Dije tengo que salir de esto y fue en estos espacios donde sentí ese apoyo que yo necesitaba”, agrega la mujer oriunda de Miranda.



(Además: Revelan video de pareja en moto que se accidentó en el centro de Cali)



“Gracias a estas actividades he aprendido a expresarme más libremente. Nos enseñaron a dejar las cargas y todo eso me ha ayudado a mi crecimiento personal y emocional”, dice por su parte la mirandeña Leidy Fernández.



Ellas junto con 47 mujeres más aprendieron que tienen derecho a una vida digna, educación, empleo e igualdad de condiciones.



También entendieron que el maltrato intrafamiliar y los feminicidios no deben ser tolerados, sin importar la circunstancia.



Ahora cuentan con habilidades y conocimientos para desarrollar sus ideas de negocios sostenibles.



(También lea: Buscan a 217.000 usuarios del Sisbén porque podrían perder beneficios en Cali)



Este proceso del que estas mujeres hacen parte se enmarca dentro del objetivo estratégico del ingenio del Cauca en articulación con la Fundación Empoderarte, que es fortalecer conocimientos, capacidades y habilidades del territorio.



Puntualmente, esta iniciativa le apunta a la transformación social de los municipios de Miranda y Guachené.



“Brindamos herramientas a mujeres afro e indígenas para cerrar las brechas de género que muchas veces en nuestros territorios impiden el desarrollo social”, indica Angélica Quiroga, directora de sostenibilidad de Incauca.



Nuestro interés es seguir replicando esta iniciativa en distintos lugares de nuestra zona de influencia y transformar vidas con energía”.

A lo largo de los encuentros, las mujeres expresaron las preocupaciones que viven a diario en sus hogares debido a las condiciones de su región, que van desde falta de agua potable, energía eléctrica, acceso a educación, transporte, e internet; hasta los delitos a los que han sido víctimas como maltrato físico, verbal, feminicidios, rechazos, entre otros.



“Muchas veces nos limitamos, como mujeres, como personas nos encerramos en esa cápsula en donde vivimos pensando que no podemos y más aún por el entorno en que vivimos”, dice la guacheneceña Beatriz Angola, integrante del curso Empoderarte.



Daniela Zabala de Miranda asegura que, “este proceso formativo ha aportado más equidad a la mujer, en el sentido que ya sabemos el derecho que nosotras como mujeres tenemos”.



“Muchos dicen que el hombre es la cabeza de la casa, pero después de este curso yo he ratificado que la mujer es la cabeza del hogar, la mujer da el amor, es enfermera, es guía, es profesora. Nosotras hemos sido un género menospreciado, débil, sumiso, y este curso nos ha reforzado en pensar que las mujeres si podemos salir adelante sin tener una pareja al lado, somos berracas y tenemos la fuerza para hacerlo”.



Daniela tiene varios emprendimientos, uno de ellos es un puesto de fritanga que logró materializar al asociarse con una amiga.



Martha Lucía Dagua, coordinadora de incidencia política de la fundación Empoderarte explica que, el proceso formativo se ha desarrollado en módulos.



“Con el grupo de Miranda tuvimos un módulo de derechos humanos, género y liderazgo…con las mujeres de Guachené estamos desarrollando una segunda fase, en la primera fase trabajamos en los módulos que trabajamos con las de Miranda, y ahora ya avanzamos hacia el tema de emprendimiento, hablamos de iniciativas económicas que están entre los 20 y 25 millones y otras que suben hacia los 100 millones”.



Estas luchadoras comprendieron que ser mujer es valentía, vida, fortaleza.





MICHEL FRANCOIS ROMOLEROUX HALABY

POPAYÁN