Un peligroso acto imprudente fue protagonizado por un conductor de motocicleta en la vía férrea a la altura de la zona del puente La Aguja, en el corregimiento de Tucurinca, Zona Bananera, en el Magdalena.



Según informó la empresa Fenoco S.A., el motociclista, junto con una mujer y un menor de edad, violó todas las señales de tránsito y seguridad para ingresar al corredor férreo que es de uso exclusivo para la operación ferroviaria. Además, el conductor invadió la zona de seguridad de la vía férrea.



Conducir imprudentemente puede tener consecuencias fatales. Un motociclista en Magdalena puso en riesgo su vida, la de un menor y su acompañante al ingresar al corredor férreo en Magdalena y colisionar con un tren pic.twitter.com/dPiKd7ilmY — Roger Urieles (@Rogeruv) April 20, 2023

Esta imprudente actuación coincidió con el tránsito de un tren por la zona, lo que llevó al conductor de la motocicleta a intentar evacuar la zona de seguridad de la vía férrea, provocando una colisión entre el tren y la motocicleta. Afortunadamente no se reportaron daños a la integridad física de los pasajeros.



Tras una verificación exhaustiva a los alrededores del puente La Aguja, Fenoco S.A. no logró identificar a los infractores, quienes expusieron no solo su integridad sino también la vida del menor al actuar en contra del Código de Tránsito.



La empresa rechazó enérgicamente la inobservancia de la normatividad colombiana por parte de los conductores y pidió mayor sensatez y responsabilidad colectiva de la comunidad.



“Es importante recordar que el corredor férreo es de uso exclusivo para la operación ferroviaria, y su tránsito está terminantemente prohibido para otros vehículos, especialmente en la zona de seguridad de la vía férrea”, indicó la empresa en un comunicado de prensa.



También anotó que la velocidad de los trenes y su peso los convierten en una fuerza formidable, y pueden necesitar hasta más de un kilómetro de distancia para detenerse en caso de una emergencia. “Por eso, es vital que los ciudadanos respeten estas restricciones y eviten ponerse en peligro”, sostuvo la compañía.



Dijo la entidad que la comunidad debe ser consciente de que un comportamiento inadecuado sobre la vía férrea puede ser mortal, y debe tomar medidas para evitar situaciones similares en el futuro.



“Se hace un llamado a la comunidad para denunciar oportunamente este tipo de comportamientos inadecuados sobre la vía férrea y se espera que las autoridades tomen medidas para prevenir accidentes en el futuro”, puntualizó Fenoco.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

