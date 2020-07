Imprudencia de la gente habría desencadenado la tragedia en Tasajera

La concesión Ruta del Sol II confirmó que la imprudencia de la gente habría desencadenado la tragedia ocurrida en la mañana de este lunes en el corregimiento de Tasajera, municipio de Pueblo Viejo, donde un camión cisterna cargado de combustible se volcó y se incendió dejando al menos siete muertos y 50 lesionados con quemaduras de diferentes grados.

Jorge Martínez, jefe de servicios generales de la concesión encargada de la operación de la vía Ciénaga- Barranquilla, manifestó que las personas hicieron caso omiso del llamado que hacían las autoridades de no invadir el sitio del siniestro, por el peligro que había de una emergencia más grave si el vehículo se incendiaba, como minutos después sucedió.



“En cuanto se nos reportó el siniestro, hicimos presencia con ambulancia y operadores para activar la logística en este tipo de eventualidades. Lamentablemente mucha gente llegó en motocicleta y caminando para sustraer el combustible y nos impidió si quiera acordonar el lugar”, manifestó el funcionario.



Agentes de la Policía y los operarios de Ruta del Sol II intentaron persuadir a los pobladores sobre el riesgo inminente; sin embargo, muchas personas continuaron llenando pimpinas con el hidrocarburo.



“El camión no explotó, pero sí fue consumido por las llamas de forma repentina, sin darle tiempo de reaccionar a quienes estaban en los alrededores”, detalló Martínez.



Ruta del Sol II ratificó que al menos siete personas murieron calcinadas y otras cuarentena sufrieron quemaduras de consideración. Por el estado en el que quedaron los cuerpos hasta el momento no ha sido posible identificarlos.

¿Cómo fue el choque?

Martínez también narró que el automotor se fue hacia un costado de la vía, cuando el conductor quiso esquivar a un caimán que se atravesó. “Esta persona de inmediato abandona el camión y se dirige a la carretera. Su estado de salud es estable”.



El chófer fue llevado a un centro asistencial, donde recibe atención por las heridas leves que sufrió.



Uno de los policías que atendió el accidente aseguró que “nosotros le insistíamos a la ciudadanía que se retirara, pero se nos vinieron encima, así que no tuvimos otra opción que retirarnos. Casi que segundos después vimos de lejos como se prendía en llamas el camión y la gente gritaba desesperada”.



En el sitio de la tragedia se encuentran en estos momentos el Gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, organismos de rescate, Alcaldia y autoridades en general.