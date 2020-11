Las impresionantes imágenes de la devastación en Providencia

Devastada, así se encuentra la isla de Providencia tras el paso del huracán Iota, cuyo ojo alcanzó a estar a 8 kilómetros de la isla y fue azotada por vientos de hasta 230 kilómetros por hora.

Este municipio, que tiene unos 5.000 habitantes, estuvo unas 15 horas incomunicado con el resto del país y todo fue incertidumbre hasta que el presidente Iván Duque, desde Cartagena, confirmó que habló con el alcalde del municipio, Norberto Gari Hooker, quien le dio los primeros reportes.

Así se encuentra el muelle de Providencia, en el centro de la isla. Foto: Cortesía

Lea también: Providencia: sin hospital, sin agua ni luz y con escasez de comida



El mandatario local informó de la muerte de una persona -aún no está identificada- y que el 98 por ciento de la infraestructura resultó afectada, especialmente en viviendas, las cuales son, aproximadamente 1.500. Por este motivo, reportes extraoficiales se atreven a asegurar que Providencia está prácticamente devastada.

El 98 por ciento de la infraestructura de la isla quedó destruida, según autoridades. Foto: Cortesía

La directora del Hospital de San Andrés, Yudy Gallego, quien logró comunicarse con Providencia a través de un teléfono satelital, asegura que en la isla viven grandes necesidades debido a la contingencia.



En una llamada que no duró más de dos minutos, la coordinadora médica del hospital local de Providencia informó que había una gran cantidad de heridos -no se específico el número- y que no había donde atenderlos, pues el hospital quedó prácticamente inservible.



"No hubo mucho para decir, solamente el llamado que me hizo que pidiera a través de San Andrés al ministerio y a la Presidencia para que les ayuden en todo lo posible", aseveró la directora.



Gallego agregó que en Providencia están sin insumos médicos, sin personal, no hay alimentos y tampoco agua potable.



"Me dijo que todo estaba en el piso, que no quedó un lugar donde estar en el momento. Las necesidades son muchas en este momento porque no solamente para atender la población sino la falta de agua y la falta de comida también que tiene la isla".

Llegada del Presidente Iván Duque. Foto: Cortesía

Le puede interesar: Asesinaron al hermano del humorista 'Jeringa' por robarle el carro

Los escombros y árboles caídos no permiten desplazarse por Providencia

Bernardo Bent, exalcalde de Providencia, quien se encuentra en Barranquilla, se logró comunicar recientemente con familiares suyos en esa isla y entregó detalles sobre el panorama tras el paso del huracán Iota.

El Presidente llegó hacia el mediodía a la isla. Foto: Cortesía

Bent manifestó que, en este momento, no hay forma de desplazarse por Providencia, pues los escombros y los cientos de árboles caídos no permiten siquiera caminar por el territorio.



El exalcalde añadió que una de sus hijas, quien está en la isla, le comentó que su casa se cayó, al igual que muchas otras.



Más temprano, este diario conoció que las carreteras están bloqueadas y que solo se puede acceder desde el centro de la isla hasta el sector de San Felipe moviendo árboles caídos.



"Se volaron la totalidad de las casas de madera. Todos los techos, solo sobrevivió el concreto pero quedó en pésimas condiciones. La alcaldía, que era una bonita construcción en madera, voló por los aires", relató Mauricio Lloreda, quien ha tenido contacto satelital con habitantes de la isla.

NACIÓN

En Twitter: @ColombiaET